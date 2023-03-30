IMF：貿易分裂對亞洲最不利
國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃30日表示，IMF研究表明，貿易分裂帶來的長期損失可能高達全球GDP的7%；亞洲是一個高度一體化的區域，一旦放任貿易分裂發生，該區將遭受最為不利的影響。
香港信報報導，喬治艾娃在博鰲亞洲論壇上發表講話指出，形勢相對較好的國家需要為全球社會中的脆弱成員提供幫助。在目前利率走高、許多貨幣貶值的背景下，這種幫助對陷入債務困境的國家尤其重要。世界迫切需要更快和更有效的流程，來重組脆弱國家的債務。
她認為，建立這樣的機制最終會給債務人和債權人都帶來巨大好處。如果能取得成功，這將消除全球面臨的一個重大不確定性因素。在這方面，中國參與了「共同框架」和新的全球主權債務圓桌會議，IMF對此表示非常歡迎。
喬治艾娃提到，要以公平的方式重振國際貿易，並基於經濟邏輯來推動供應鏈的多元化；而財政政策應向最需要幫助、受糧食安全問題或生活成本危機影響最大的民眾，提供有針對性的支持。
IMF在今年1月31日發布最新報告，預測大陸今年的GDP增速將升至5.2%，在全球名列前茅。隨著通膨加快、美國利率上升以及美元走強導致借貸成本上升，60%的低收入國家處於或接近債務危機，其中許多國家欠下大陸巨額資金。
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