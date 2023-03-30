快訊

獨／員工爆料三年前已精算出狒狒逾250隻 六福村回應了

直播／指揮中心4月降級或解編？ 薛瑞元：衛福部盤點工作中

宋濤今晚會見馬前總統 將一路陪同自湖北到湖南掃墓

迪士尼旗下串流影音平台Hulu 北京傳大裁員

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
迪士尼旗下串流影音平台Hulu，北京傳裁員300多人。21世紀經濟報導
迪士尼旗下串流影音平台Hulu，北京傳裁員300多人。21世紀經濟報導

華爾街日報引述知情人士的話報導，美國迪士尼（Disney）旗下串流影音平台 Hulu 北京裁減了300多名員工，裁員補償為「N+3」，且精簡人力的規模超過 90%。

報導指出，知情人士指出，迪士尼已經把北京團隊砍掉 300 多人，受影響員工主要為專注於串流影音的員工，是從事個性化、搜索、客戶識別等工作的技術員工。這是該公司壓低成本的一環。

21世紀經濟報導，消息人士表示，Hulu 在大陸以技術人員居多，且「招聘標準非常高，程序員非常多清北（畢業的人）」、「找工作肯定沒問題，但被裁了還是蠻唏噓的」。目前Hulu 官方在大陸已經沒有在徵才。

Hulu 官網顯示，Hulu北京主要是技術研發與產品團隊，是僅次於總部的全球第二大研發中心，也是Hulu在全球最早建立的辦公點之一。

Hulu 官網數據顯示，截至今年2月，Hulu 在美付費用戶達到 4,800 萬人，平台影視劇超過 7 萬部，直播頻道超過85個。

Hulu此次裁員，與控股股東迪士尼近日大裁員有關。資料顯示，目前迪士尼擁有 Hulu 三分之二股權，剩下股份歸美國主要有線電視公司 Comcast 所有。

路透取得的迪士尼內部信顯示，這家媒體娛樂巨擘在27日啟動今年稍早宣布的 7,000 人裁員計畫。執行長 Bob Iger 在發給員工的備忘錄中指出，將分三階段執行裁員計畫。

第一輪本周啟動，首批被裁員工將在接下來四天內收到通知；第二輪裁員將於 4 月實施，受影響人數會比第一輪更多；第三輪裁員定春末夏初完成。

迪士尼先前發布的年報數據顯示，截至去年 10 月 1 日，迪士尼共計約有 22 萬名員工，其中美國當地員工人數約 16.6 萬人，全球其他地區員工總數約 5.4 萬人。

將被裁員的 7,000 名員工，占迪士尼總人力的比率約 3.18%。此次裁員將影響該公司所有部門，包括主題樂園和體育頻道 ESPN。

迪士尼 北京 美國

延伸閱讀

阿里巴巴業務分拆重組 引發大規模裁員恐慌

全家便利商店App獨家預購「2023澎湖花火節迪士尼主題商品」！澎湖必吃「仙人掌霜淇淋」回歸

蝦皮購物「4.4免運狂購節」下單滿額抽價值40萬迪士尼遊輪極光雙人行

澎湖海上花火節4月20日登場！今年很「迪士尼」縣長盼衝破120萬人

相關新聞

迪士尼旗下串流影音平台Hulu 北京傳大裁員

華爾街日報引述知情人士的話報導，美國迪士尼（Disney）旗下串流影音平台 Hulu 北京裁減了300多名員工，裁員補償...

李顯龍：亞洲要建立一張關係網，不是「中心輻射」模式

新加坡總理李顯龍30日在出席博鰲亞洲論壇2023年年會致詞呼籲，亞洲各國要建立一張緊密、相互交織的關係網，促進合作彼此依...

6大業務公司何時上市？阿里：準備就緒就進行

阿里巴巴宣布進行巨大組織調整，阿里巴巴首席財務官徐宏30日在電話會議上表示，市場是試金石，每個業務集團公司都可以在準備就...

陸女力崛起 「香車」美人自己買來開

擁有一部超跑或豪華名車，是許多男性的夢想，更是不少闊少用來獵豔的利器。但在對岸，情況卻有所不同，包括保時捷、賓利、藍寶堅尼、奧斯頓·馬丁等豪車，女性，尤其是年輕女性車主正不斷增多。而且和一些闊少一樣，他們也不吝於在社交平台上炫耀自己的酷炫坐駕。

陸整肅足壇亂象 又2高層被查

在去年十一月中國男足前主教練李鐵落馬後，大陸足壇就掀起一波整肅風暴，迄今已有八人相繼被查。大陸國家體育總局網站昨日一早就...

兩岸海空直航 國台辦再促恢復

在台灣開放兩岸小三通客運中轉、擴大恢復十個空運客運直航點後，大陸國台辦昨日進一步呼籲，希望台灣落實空中直航恢復規畫，並盡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦