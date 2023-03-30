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馬英九總統在孫中山原音前佇立聆聽五分鐘

聯合報／ 特派記者賴錦宏／武漢即時報導
馬前總統在國父孫中山先生原音的留聲機前，聆聽總理訓示，佇立良久。記者賴錦宏/攝影
馬前總統在國父孫中山先生原音的留聲機前，聆聽總理訓示，佇立良久。記者賴錦宏/攝影

馬英九總統卅日上午九時許參觀辛亥革命武昌起義紀念館，當場考「大九學堂」五色旗的意義，高喊「三民主義」「五權憲法」。在國父孫中山先生原音的留聲機前，聆聽總理訓示，佇立良久。最後，以「要去洗手間」為由，巧妙婉拒了館方引導的「題字」。

馬總統上午參觀辛亥革命武昌起義紀念館，從下車開始就對每一個展品很感興趣，走入講堂，講解員稱，那是民國剛成立時的「五色旗」。馬英九立即回頭問問台灣學子，五色旗代表了什麼，許多學生高聲回答，代表五族共和，漢滿蒙回藏。馬英九自己開心地為學生們鼓掌。學生們笑著也鼓起掌來。

在孫中山曾發表演說的講堂前。馬英九突然「總理上身」，以廣東口音，高舉拳頭，喊著「三民主義」、「五權憲法」。並擺好姿勢給記者們拍照，臉上充滿對孫中山的崇敬之情。背後則是五色旗和辛亥革命時的十八星旗。

當走到展覽館後棟的第四展廳，有一組留聲機，播放孫中山為中國晚報主辦的演講聲音時，馬英九神情凝重，立正佇立，豎起耳朵，聆聽總理訓示。久久不肯離去。工作人員不斷示意「後面還有展品」，但馬不為所動。工作人員說：「自開館以來從未有貴賓在那停留這麼久」，可見是真的崇拜自己的偶像。

據館方人員表示，該錄音是1924 年5月，孫中山正在廣州白雲山養病。當時，剛剛創刊不久的上海《中國晚報》組建留聲部，社長沈卓吾作為追隨孫中山的民主人士，為宣傳革命學說、擴大報紙影響力，決定為孫中山先生演講錄音。獲得對方同意後，他帶著技師一路南下趕往廣州。孫中山病情初癒，這才得以錄音。當日,孫中山先生拿著事先寫好的文稿，對著留聲機開始演講。

為了讓更多民眾聽懂演說的內容, 孫中山先生的演講專門錄製了兩個版本，一段為國語版本， 一段是帶香山縣口音的粵語版本。沈卓吾回到上海後，將孫中山的演講製成全套三張六面唱片。現場放的是國語版本。

當展覽結束，工作人員暗示已經超過預定時間，要趕往下一個行程時，館方人員示意馬前總統，希望能題字留念，筆墨都已準備好。但馬總統突然表示「想上洗手間」。在隨扈的陪同下去了廁所。出廁後即趕往下一個行程。一旁的工作人員笑著說：「用上洗手間，巧妙躲避原先未安排的現場題字，這招很高！」

馬英九前總統在孫中山演講處，激動地揮舞拳頭，高喊「三民主義」「五權憲法」記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統在孫中山演講處，激動地揮舞拳頭，高喊「三民主義」「五權憲法」記者賴錦宏/攝影
馬前總統在聽講解員說到，清帝退位，右邊展示的是退位詔書和民國約法。記者賴錦宏/攝影
馬前總統在聽講解員說到，清帝退位，右邊展示的是退位詔書和民國約法。記者賴錦宏/攝影
馬前總統在國父孫中山先生原音的留聲機前，聆聽總理訓示，佇立良久。記者賴錦宏/攝影
馬前總統在國父孫中山先生原音的留聲機前，聆聽總理訓示，佇立良久。記者賴錦宏/攝影

馬英九 孫中山

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