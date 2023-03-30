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馬英九前總統武漢堅持晨運 神清氣爽

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
馬英九前總統一行人，清晨在東湖賓館晨運，精神看起來相當不錯。記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統一行人，清晨在東湖賓館晨運，精神看起來相當不錯。記者賴錦宏/攝影

馬英九前總統卅日一早上六時卅四分在下榻的東湖賓館晨跑，被記者遇上時，談到喜歡小吃嗎？他說，「小吃嗎？我吃的正宗武漢小吃可能還沒有你們多」。話鋒一轉，「我現在還沒有準備要吃！」。然後笑著對記者揮手。

馬前總統一直保有晨跑的好習慣，日前在南京時就曾說在東郊賓館也有早上起床後晨跑。得知是台灣來的記者，馬前總統微笑揮揮手，神清氣爽地應答。

馬英九一行人卅日將訪問辛亥革命武昌起義紀念館，武漢市檔案館的抗疫展覽；下午則到大陸全國重點大學-武漢大學，和師生進行交流和座談。馬英九十分期待兩岸學子的交流和互相切磋，並希望能發出交流的火花。

武漢最著名的早餐是熱乾麵和三鮮豆皮、瓦罐湯等。雖然下榻的東湖賓館也有準備。但據當地人講，早餐當地人會去漢口吉慶街，或者嚴老么，或者水塔街；武昌去糧道街有很多家著名早餐店。午餐晚餐就很多了。漢口雪松路、江漢路，都有不少好的選擇。

馬英九前總統卅日下午將帶領大九學堂卅多位學生，赴武漢大學，與大學生交流座談。記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統卅日下午將帶領大九學堂卅多位學生，赴武漢大學，與大學生交流座談。記者賴錦宏/攝影

馬英九 武漢 早餐店

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