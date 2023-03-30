聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬英九前總統武漢堅持晨運 神清氣爽
馬英九前總統卅日一早上六時卅四分在下榻的東湖賓館晨跑，被記者遇上時，談到喜歡小吃嗎？他說，「小吃嗎？我吃的正宗武漢小吃可能還沒有你們多」。話鋒一轉，「我現在還沒有準備要吃！」。然後笑著對記者揮手。
馬前總統一直保有晨跑的好習慣，日前在南京時就曾說在東郊賓館也有早上起床後晨跑。得知是台灣來的記者，馬前總統微笑揮揮手，神清氣爽地應答。
馬英九一行人卅日將訪問辛亥革命武昌起義紀念館，武漢市檔案館的抗疫展覽；下午則到大陸全國重點大學-武漢大學，和師生進行交流和座談。馬英九十分期待兩岸學子的交流和互相切磋，並希望能發出交流的火花。
武漢最著名的早餐是熱乾麵和三鮮豆皮、瓦罐湯等。雖然下榻的東湖賓館也有準備。但據當地人講，早餐當地人會去漢口吉慶街，或者嚴老么，或者水塔街；武昌去糧道街有很多家著名早餐店。午餐晚餐就很多了。漢口雪松路、江漢路，都有不少好的選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言