中共駐美臨時代辦：中美兩頭大象打起架會殃及大片小草

北京與華府的關係，在氣球事件後大受衝擊，北京也遲遲未派新任大使赴美。中共駐美使館臨時代辦徐學淵近日則強調，「中美如同兩頭大象，打起架來會殃及大片小草」，若雙方各行其是甚至逆向而行，將使世界陷入分裂甚至混亂。

中共駐美使館官網29日公布徐學淵日前在「杜克-北卡中國領導力峰會」上的演講。徐學淵指出，美國曾經是全球化的宣導者，自然也是受益者，中國大陸曾經是一名後來者，依靠勤奮好學而取得巨大進步，「老師本應為學生的成功感到高興，但美國卻充滿失落與憤懣，以至於後悔把中國領入全球化，執意阻撓中國進一步發展，這是中美關係當前面臨嚴重困難的根本原因之一」。

她強調，合作共贏是1979年雙方建交以來雙邊關係的真實寫照，「中美兩國從未像今天這樣擁有如此廣泛的共同利益」。她舉例，雙邊貿易額近7,600億美元、超過7萬多家美國企業在大陸投資興業、中國大陸留學生是美國最大的留學生群體，人數高達29萬。

徐學淵喊話，中美兩個大國必須找到正確相處之道，合作應對共同挑戰，引領全球化健康發展。「中美能否處理好雙邊關係，攸關世界前途命運。作為世界前兩大經濟體，中美如同兩頭大象，打起架來會殃及大片小草。中美在全球化等事關人類進步和發展的重大問題上，如果中美各行其是甚至逆向而行，將使世界陷入分裂甚至混亂」。

中共外交部副部長謝鋒也在23日分別會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）和前會長何立強（John L. Holden），謝鋒介紹北京「對發展中美關係的原則立場」時強調，「中國大政方針明確穩定，經濟強勁復甦，將堅定不移推進高水平對外開放，堅定不移走和平發展道路。希望美方人士為促進中美互利合作和人員往來、推動中美關係重回正軌作出積極努力」。

北京官方已經在29日證實美國國務院副助卿（Rick Waters）訪問中國大陸，並強調「中美之間保持著必要溝通」，但並不證實雙方外交高層有通話，同時也要求美國，停止任何形式的美台官方往來，「停止一邊聲稱要為中美關係加裝『護欄』、一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑」。