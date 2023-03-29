陸方籲盡快恢復兩岸海運直航 陸委會：依新情勢評估

兩岸各項交通管道，在疫情中斷後受到很大衝擊，迄今仍只有部分恢復，大陸國台辦29日呼籲兩岸盡快恢復兩岸海運直航，不過陸委會並未鬆口，而是表示相關機關會依整體新情勢進行綜合評估及規劃。

陸委會29日指出，政府的政策是在疫後逐步恢復兩岸人民之健康有序交流，相關機關持續就疫情、兩岸往來及人民權益等綜合評估，循序漸進開放兩岸交通往來。

陸委會表示，在空運客運航點的部分，該會已會同交通部及衛福部公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，先行恢復10個定期航班航點及13個包機航點，目前各航空公司正逐步落實執行中。

至於恢復兩岸海運客運直航，陸委會則表示，「相關機關也會依整體新情勢進行綜合評估及規劃」。

此前國台辦發言人朱鳳蓮29日指出，2008年11月海協會與海基會簽署《海峽兩岸海運協議》，實現海上客貨運直航。大陸到台灣本島包括廈門—台中、廈門—基隆、平潭—台北、平潭—台中和浙江大麥嶼—基隆共5條海上客運航線。「多年來，兩岸海上客運航線已成為兩岸民眾往來的重要通道。2020年2月至今兩岸海上客運受疫情影響暫停運營」。

朱鳳蓮表示，「當前廣大台灣同胞熱切期盼恢復兩岸海上客運直航，我們高度重視並已全面做好相關準備。兩岸間恢復正常海上客運航線大陸方面已不存在任何障礙，希望民進黨當局傾聽民眾呼聲，予以積極回應，盡快全面恢復兩岸海上客運航線」。

在空運直航的部分，朱鳳蓮則指出，目前兩岸航空公司在兩岸航線間每週安排客運航班794班，同比增長26.63%。「我們希望，台方也能採取切實行動落實其提出的『恢復兩岸空運客運航點之規劃』，保障兩岸有關直航航點盡快復航，為兩岸空中直航做實事」。

兩岸海運直航票價遠低於空運，是兩岸直航較為經濟的選項之一，過往有「中遠之星」、「麗娜號」、「海峽號」等輪船航駛。據交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰落在2015年，達31.5萬人次，而2019年還有25萬人次，其中以台北港11.7萬人次為大宗、台中港亦有8.4萬人次、基隆港則是3.5萬人次、高雄港1.4萬人次。