荷蘭將禁光刻機 陸駐荷大使：正盡最大努力溝通

荷蘭政府與日本、美國在2023年1月達成半導體或光刻機出口管制達成框架協定，對此中國大陸駐荷蘭大使近日表示，「希望荷方在有關措施可能對雙邊關係、經貿合作以及全球經濟發展負面影響上保持清醒認識」，並透露正盡最大努力與荷蘭溝通，希望後者不要採取相關措施。

中共駐荷蘭使館官網28日刊出中共駐荷大使談踐接受荷蘭媒體「金融日報」採訪的實錄。對於美日荷協議，談踐表示，「我們堅決反對這種行為。有關措施如果實施，將給中荷經貿合作和雙邊關係帶來負面影響」。他強調，荷方具體的出口限制只是一些框架原則，「我們要求荷方提供更多信息，雙方仍在就此進行磋商」。

談踐並強調，出口限制與國家安全無關，「事情的本質是美國向其盟友施壓以遏制中國」。他提到，就軍事應用來看，「他們早已暫停出口EUV，EUV比DUV先進得多」，DUV是屬於比較落後的光刻機設備，「中國進口DUV的目的是做存儲晶片，不是邏輯晶片，是民用的」。

他透露，荷方出口限制正在從EUV擴展到DUV，「我們正在盡最大努力與荷蘭溝通，希望他們不會採取這些措施」。也警告道，希望荷蘭不要採取這些措施。「但這並不意味著，我們會吞下苦果。如果造成損害，那麼我們當然會採取行動維護自身利益」。但對於中共政府是否已經調查了被控盜竊的東方晶源公司，談踐僅表示，「如果案件已提交法庭，我們將會進行調查」。

荷蘭是全球光刻機巨頭艾斯摩爾（ASML）所在地，據外電披露，荷蘭已與日本、美國於1月27日達成管制出口半導體或光刻機的協議，將擴大目前已經禁止運往中國大陸的晶片製造設備的範圍和類別，從高階晶片設備擴大到成熟製程的中低階晶片設備。此次中共駐荷使館刊出的專訪是於3月15日進行。

此外，大陸所開發的社交軟體TikTok，近日在歐美多國都掀起爭議，並遭多國政府部門禁止使用，對於英國的禁令，中共駐英國大使鄭澤光28日發聲批評道「反對英方編造藉口，打壓中國企業」，並指出英方政治操弄「只會損人害己」。

鄭澤光並強調，有關企業負責人已明確表示企業致力於保護使用者數據安全。「英方的政治操弄只會損人害己，包括將無法享用這種廣受社會各界特別是年輕群體歡迎的社交媒體。我們敦促英方尊重事實，停止泛化、濫用國家安全概念，停止肆意打壓中國企業」。

這是中共駐歐洲各國使館中，近期公開反對當地國政府部門禁止使用TikTok的其中一例。此前，包含中共駐比利時使館已於3月14日表態，強調比方採取限制性措施無理打壓別國企業，「這種做法有損國際社會對比營商環境的信心」；中共駐挪威使館發言人則於3月22日敦促挪方「不要泛化、濫用國家安全概念，遵守市場經濟規則和公平競爭原則」。