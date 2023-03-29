美再將5陸企列「實體清單」 大陸外交部：以疆制華堅決反對

美國商務部28日再將海康威視旗下洛浦海視鼎鑫電子技術公司等五家子公司列入「實體清單」。對此，大陸外交部發言人毛寧29日表示，美國此舉「以疆制華」，中方對此堅決反對。

美國商務部工業和安全局（BIS）當地時間28日宣布將一批機構和企業列入所謂的「實體清單」，其中5家來自中國大陸，3家來自緬甸，2家來自俄羅斯，1家來自尼加拉瓜。BIS宣稱，此次被列入清單的中國企業涉及到所謂的人權問題，違背了美國的外交政策利益。

觀察者網查詢發現，此次遭美國打壓的5家中國企業分別是：洛浦海視鼎鑫電子技術有限公司、墨玉海視電子技術有限公司、烏魯木齊海視新安電子技術有限公司、皮山海視永安電子技術有限公司以及於田海視美闐電子技術有限公司。根據大陸工商查詢平台「企查查」資訊，這五家中國大陸企業的實控人均為海康威視，法定代表人為毛軍湖。

按照美國商務部的規定，美國供應商必須拿到許可證，才能向被列入「實體清單」的公司出口產品和技術。

實際上，早在2019年，美國政府就曾以違反美國外交政策利益為由將海康威視和大華股份等中國企業列入所謂「實體清單」。

前瞻研究院2022年3月發布的報告顯示，按照影像監控設備業務的營收來看，中國大陸影像監控設備行業兩大龍頭企業分別是海康威視、大華股份。在全球範圍來看，海康威視2020年的市占達29.8％，位列全球第一，大華股份的市占達14.7％，位列全球第二。

毛寧表示，所謂新疆存在鎮壓維吾爾族等穆斯林少數民族的說法，早已經被事實證偽。美方以謊言為依據，肆意打壓中國企業，將正常的經貿合作政治化，目的就是要禍亂新疆，以疆制華，中方對此堅決反對。毛寧強調，美方應當尊重事實，停止散播虛假資訊，停止基於謊言無理打壓中國企業。中方將採取一切必要措施維護中國企業的合法權益。