博鰲論壇在台熱度低？ 詹火生：關注力未來會慢慢升溫

博鰲亞洲論壇2023年年會於28日正式在海南博鰲開跑，外界關注台灣的參與狀況。兩岸共同市場基金會理事長詹火生29日受訪指出，這次因為是疫情後首次線下會，加上前副總統蕭萬長並未出席，所以沒有帶「台灣團」的概念，而是個別報名。他也提出觀察認為，隨著博鰲論壇在國際知名度持續升高，台灣對其關注力應會慢慢升溫。

而博鰲論壇舉辦剛好碰到前總統馬英九訪陸，台灣社會關注度並不高。對此，詹火生說，博鰲論壇是能見到全球各地知名企業老闆、大人物的場合，可以學習到很多、接觸到很多人脈，就長遠來看，不認為博鰲的關注力在式微。

詹火生認為，今年博鰲論壇具有幾項特殊意義：一是它是跨區域、跨領域的經濟論壇，從聚焦亞洲地區到擴展全球企圖；二是討論議題與時俱進，從以前的經貿產業到可持續發展議題；三是本屆是疫情後首次線下舉辦，外界期盼新任國務院總理李強在大會會否釋出重要政策；四是今年參加的產官學界約300多人，其他人士共2000人，相當具有規模。

至於被問及《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）會否影響兩岸共同市場？詹火生回應，基金會追求的定位不只兩岸，還跨到兩岸之外，包括日本、韓國、沙烏地阿拉伯等國，希望能擴及全球。台灣以貿易為主，而貿易主軸也不只是中國大陸，重點在於追求貿易自由化、制度化與全球化。

詹火生回顧，疫情前蕭副總統帶隊時，因為台商來的多，兩岸企業家圓桌論壇會納入博鰲論壇議程。雖然論壇不具公權力，但能通過論壇進行建議與交流。通常是台商來得多才會對話，或是蕭副總統出席有機會辦，但今年出席的台商有限，加上蕭副總統未能到場，所以今年定位就是回來見見老朋友。

詹火生說，今年兩岸共同市場基金會工作預計配合博鰲方面，邀請董監事參加分論壇，同時積極與大陸台灣研究智庫展開實質交流。