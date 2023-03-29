朱鳳蓮：台工總4月17日、三三會與工商協進會5月訪陸

趁著前總統馬英九訪陸之際，大陸也有意塑造兩岸交流的熱潮；大陸國台辦發言人朱鳳蓮上午表示，全國工業總會將於4月17日至21日組團訪陸，而三三企業交流會也擬與工商協進會於5月聯合組團訪陸」。

朱鳳蓮在今29日的例行記者會上作了此一宣布。朱鳳蓮說，年初以來，我們採取系列措施推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，受到兩岸同胞歡迎，兩岸經貿交流持續熱絡。接著她即細數自二月開始兩岸的互動交流情況，包括2月15日至17日，台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成率團赴北京參訪，並由國台辦主任宋濤會見；3月7日兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組交流座談會在南京舉辦，以及3月21日，台灣商業總會理事長許舒博率經貿交流團訪陸，國台辦主任宋濤、北京市市長殷勇先後會見等活動。

接著她即宣布工總、三三會及工商協進會等台灣最重要的工商團體的訪陸日程；她並接著表示，一些地方涉台經貿活動也在緊鑼密鼓籌備中，如青海省將於今年4月或5月舉辦第二屆兩岸企業家共謀高質量發展論壇，福建省將於4月舉辦首屆海峽兩岸鄉村振興與共同富裕論壇、將於5月舉辦海峽兩岸商品交易會，湖北省將於6月舉辦第十七屆湖北·武漢台灣周。她說，歡迎廣大台商台胞積極參與。

其後她再被問及兩岸人員往來與各領域交流的情況時說，年初以來，大陸經濟和社會生活快速全面恢復正常，兩岸同胞相互交流交往的熱情高漲，來大陸參加線下交流活動的台胞越來越多。並呈現出文化交流熱絡、民間信仰交流內容豐富、青年交流型態多樣、及體育新聞交流精采紛呈等特點。

朱鳳蓮表示，展望第二季度，隨著兩岸直航航點增多，台胞來往大陸更加便捷，各地將舉辦更多交流活動。其中包括廣西將舉辦「桂台各民族歡度壯族三月三」活動，四川將舉辦海峽兩岸巴蜀文化藝術季，重慶將舉辦海峽兩岸岳飛文化夏令營，山東濰坊將舉行海峽兩岸風箏文化交流活動等。湖北舉辦第五屆海峽兩岸青年東湖論壇系列活動，湖南將舉辦湘台青年文化節，陝西將舉辦清明公祭軒轅黃帝典禮，河南將舉辦癸卯年黃帝故里拜祖大典，山東將舉辦媽祖春祭大典等。