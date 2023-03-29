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馬英九：兩岸應該避戰謀和 協商避戰

聯合報／ 特派記者賴錦宏／南京即時報導
馬英九前總統廿九日上午表示，兩岸都應該去避戰，去謀和，避免戰爭的發生，並且去協商如何來避免戰爭。記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統廿九日上午表示，兩岸都應該去避戰，去謀和，避免戰爭的發生，並且去協商如何來避免戰爭。記者賴錦宏/攝影

針對外媒預測兩岸可能會開打大陸可能會對台「武統」，兩岸該怎麼做才能夠遠離戰爭的危險？馬英九前總統廿九日上午表示，兩岸都應該去避戰，然後去謀和，避免戰爭的發生，並且去協商如何來避免戰爭，因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補。他並對日本侵華歷史表示，中國人民受到日本野獸般的行為、受到殺害，是絕對不可以忘記的歷史。

馬英九前總統一行，廿九日上午參觀南京大屠殺紀念館，在一個多小時參觀後，在「和平大鐘」前接受媒體聯訪時表示，語帶哽咽、沈痛地表示，中國人民受到日本野獸般的行為、受到殺害，是絕對不可以忘記的歷史。他語帶雙關地強調，兩岸中國人應自立自強不讓外族入侵，但也絕不應侵略別人。

被問到參觀紀念館印象最深的是哪個部分？以及認為兩岸同胞共同銘記這段歷史有什麼樣的意義和啟示？馬英九說，關於南京大屠殺這段歷史的書籍照片，自己曾看了一些，但是從來沒有一次像今天這樣有這麼大的衝擊，因為這是人類歷史上罕見的野獸般的行為，中國人成為最大的受害者，所以剛才在留言簿上寫著，「歷史絕對不可以遺忘」，就是這個道理。

馬英九一度難過得說不出話來。他頓了一下說：「我們所有的中國人都應該從這件事情上得到教訓，像我們要自立自強的才不會被人欺凌、任人宰割，這是我最大的一個感受。」

再被陸媒問到，南京大屠殺是中華民族的集體苦難記憶，如何看待中華民族共同奮起看，奮起反抗，共同抵禦外敵的這種經濟，以及對現在有什麼樣的一個啟示意義？

馬英九回答，身為一個中國人，不管在海峽哪一哪一邊都應該自立自強，對於來自外面的欺凌要勇敢的抵抗，但這是要從小學中學大學的教育裡面，就讓民眾了解這一個重要的事實，並且要採取必要的準備。

當台媒問到今天剛好是329青年節，年輕人該怎麼樣來正確解讀8年抗戰的歷史？而且8年抗戰讓大家體悟到戰爭的嚴酷跟慘烈，兩岸應該怎麼做才能夠永保和平，避免民眾陷入戰爭的恐懼，「您現在心情是不是還沒有回復過來」？

馬英九坦承，自己的情緒受到很大的衝擊，因為這跟看書看照片感受是完全不一樣的，對中國這個民族歷史上都有很多的災難，但是從來沒有像這一次我們跟日本的作戰過程當中受到這麼多的屈辱迫害，而且這麼長的時間，大家都可以說沒有完全康復過來。

馬英九特別強調，「因此一方面我們應該自立自強，讓我們做到不受外族入侵的能力，但是也要注意我們要保持一個非常仁愛的心，不要去侵略別人，這才是我們從這個過程當中得到最好的教訓。」

對於馬前總統這次帶了很多台灣學生，他想對台灣的青年還有兩岸的青年說些什麼嗎？馬英九表示，帶學生來的目的，就是希望他們在年輕的時候，「就可以了解一些也許我們在台灣了解不夠的部分，然後作為自己往後發展的一個重要的參考」。

在參觀完南京大屠殺紀念館後，馬英九前總統表示，所有的中國人都應該從這件事情上得到教訓，要自立自強，才不會被人欺凌、任人宰割記者賴錦宏/攝影
在參觀完南京大屠殺紀念館後，馬英九前總統表示，所有的中國人都應該從這件事情上得到教訓，要自立自強，才不會被人欺凌、任人宰割記者賴錦宏/攝影

馬英九 戰爭 南京大屠殺

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