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大陸將限制外國用戶訪問知網 台灣、美國等多家機構證實收到通知

集微網／ 集微網
部分大學和研究機搆表示，他們對中國最大學術數據庫——知網的訪問權限即將被限制，這加劇了人們對獲取中國大陸相關訊息將變得更加艱難的擔憂。 圖／擷自知網
部分大學和研究機搆表示，他們對中國最大學術數據庫——知網的訪問權限即將被限制，這加劇了人們對獲取中國大陸相關訊息將變得更加艱難的擔憂。 圖／擷自知網

集微網消息，部分大學和研究機搆表示，他們對中國最大學術數據庫——知網的訪問權限即將被限制，這加劇了人們對獲取中國大陸相關訊息將變得更加艱難的擔憂。

據日經亞洲報導，包括中國香港城市大學、加州大學聖地亞哥分校和台灣中國文學與哲學研究所的圖書館已收到通知，從4月1日起，他們對中國大陸知識基礎設施工程 （CNKI）的訪問將被限制，隨著知網採取行動確保其跨境服務符合法律。

目前尚不清楚有多少機構收到了此份通知，但至少有十幾家機構證實他們收到了通知，並補充說其他機構也收到了通知。

知網可讓學者和學生在線獲取數以千計的研究論文和文件，提供對自1915年以來95%的中國大陸學術期刊的訪問。

去年2月中國大陸修訂了《網絡安全審查辦法》以加強國家數據安全，互聯網監管機搆表示，CNKI包含有關中國大陸重大研究項目和技術發展的敏感訊息。

德國數據庫提供商CrossAsia上周通知其客戶，將暫停訪問四個CKNI數據庫，其中包含有關全國人口普查、論文、統計年鑑和會議記錄的信息，主要是在研討會和學術會議期間發表的學術論文。

研究公司榮鼎諮詢 (Rhodium Group) 專注於中國大陸的分析師Mark Witzke表示，在過去的幾年裡，獲得有關中國的可靠數據變得越來越困難。CNKI訪問權限的撤銷只是最新的打擊。

知網對此未予置評。

香港城市大學 圖書館

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