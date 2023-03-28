李強重申堅定擴大開放 敦促蘋果等外企「投資中國」

據新華社報導，大陸國務院總理李強27日下午在北京會見出席中國發展高層論壇2023年年會的外賓時強調，「中國開放的大門會越來越大，環境會越來越好，服務會越來越優」。他並呼籲頻果公司執行長庫克等各國企業家：「投資中國、紮根中國」。

報導稱，李強指出，當前世界經濟發展正處在一個複雜多變的困難時期。應對風險挑戰，首先還是要堅定信心、穩定預期，特別是要把視野放開闊些，把眼光放長遠些。

他形容，「這就好比雨天趕路，如果總是低頭看腳下，看到的便是滿地泥濘；如果能常常抬頭看前方，就能看到雨後的彩虹。各方應當增進共識、加強合作，共同促進世界經濟復甦」。

李強強調，過去十年，在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，中國經濟始終保持了穩健發展，發揮了世界經濟「壓艙石」、「動力源」的作用。未來中國經濟將在保持一定增長速度的同時，加快質量變革、效率變革、動力變革，努力實現更高質量的發展，讓老百姓生活更美好。

他指出，這些都將為世界經濟增長提供新的動能，也為各國企業在中國的發展提供廣闊空間。

李強表示，中國經濟已深度融入全球分工體系，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。

李強說，「我們將對接高標準國際經貿規則，深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，繼續提升貿易投資自由化便利化水平，穩步擴大制度型開放，著力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境」。

他告訴外賓，「中國開放的大門會越來越大，環境會越來越好，服務會越來越優。投資中國、紮根中國，就是選擇了更好的未來。中國願與各方攜手，續寫開放合作、互利共贏的新篇章」。