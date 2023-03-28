韓正外交首秀 會宏都拉斯外長籲宏國總統「盡早訪華」

甫就任不久的大陸國家副主席韓正，27日會見到訪的宏都拉斯外長雷納，再度提出歡迎宏都拉斯總統盡早到訪的邀請，而後者也回應宏國總統願盡快應邀到訪。

據大陸外交部消息，韓正27日在北京會見宏都拉斯外長雷納（Eduardo Enrique Reina），他首先傳達大陸國家主席習近平對宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）的問候，韓正表示，習近平高度重視雙邊關係，歡迎卡斯楚總統「盡早訪華」，共同擘畫雙邊關係發展藍圖。

他並指出，「中宏建交契合時代大勢，符合兩國和兩國人民根本利益」。他表態，大陸願同宏方開展治國理政交流，歡迎宏方加入「一帶一路」合作，把兩國優勢互補轉化為全面合作動力。大陸願同宏方一道，在國際事務中加強協調配合，共同維護廣大發展中國家權益，攜手推動構建人類命運共同體。

消息稱，雷納表示卡斯楚總統「願盡快應邀來華訪問」，他並重申，宏方將奉行一個中國原則，願借鑒中國大陸發展成功經驗，深化雙邊各領域務實合作，更好地造福兩國人民。

公開資料顯示，這是韓正當選大陸國家副主席後第一個主持的外事活動，此前韓正在2022年中共二十大卸任政治局常委，並於2023年3月10日以2,952票全票贊成，當選大陸國家副主席，同時在「兩會」期間也卸任大陸國務院副總理之職。

此前，雷納26日與大陸外長秦剛遷簽署雙方建交公報時表示，「宏方已撤回駐台大使，將儘快宣布廢除同台一切官方協議」。宏都拉斯並已向北京承諾，「不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來」。