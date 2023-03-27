快訊

高雄露營罰跪風波再踢爆 委外輔導員遭校方甩鍋「下跪」認錯

還在逃！狒狒若被逮 林務局可能送牠到「這兩處」

拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

季辛吉警告：若中美發生第二次冷戰，將比第一次更危險

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國前國務卿季辛吉警告，若中美發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰更危險。（美聯社）
美國前國務卿季辛吉警告，若中美發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰更危險。（美聯社）

美國前國務卿季辛吉日前接受西班牙《世界報》採訪時表示，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多。他認為，在防止「災難性衝突」方面，美國和中國有著「最低限度的共同義務」。

根據大陸《環球網》與《觀察者網》引述《世界報》的報導，季辛吉在訪問中表示，「第二次冷戰」可能會在「相互競爭」的中國和美國之間發生。他指出，中美兩國擁有的資源相當，在第一次冷戰的美國和蘇聯之間則不存在這樣的對等性。

他認為，隨著人工智能（AI）等先進技術的發展，兩國具備的破壞能力同樣強於美蘇冷戰時期。

因此季辛吉警告，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰更加危險。「中美之間的戰爭即使不會摧毀文明，也會讓文明倒退」。他指出，美國和中國在「防止災難性的衝突」方面有著「最低限度的共同義務」。

此外，他還聲稱，華盛頓和北京已經成為對手，不應該指望中國接受西方的要求。

觀察者網稱，季辛吉此前就曾多次表示，美中兩國需要相互理解，避免發生衝突。在今年1月18日舉行的美國中國總商會2023年農曆兔年頒獎晚宴上，季辛吉發表視訊講話時說，近50年來，美中關係總體朝著積極和建設性方向發展，以對話克服分歧，挑戰也基本得到有效管控。不過，當兩種不同文化相互審視時，有時不可避免會產生擔憂。

季辛吉表示，美中應更充分地理解彼此，運用智慧、政治遠見和歷史經驗，推動雙邊關係朝著良性方向發展。兩國合作不僅利於雙方，還能惠及人類，而衝突和對抗只會導致災難。

2022年9月19日，時任大陸外長王毅在美國紐約會見季辛吉。王毅表示，中美應該認真總結好50年交往的有益經驗。中國對美政策保持連續性和穩定性，拜登總統也作出「四不一無意」的承諾，但美方的所作所為卻與此背道而馳。

王毅當時稱，美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。

王毅表示，季辛吉曾警示，中美關係已經處在「冷戰的山腳」。中美之間爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。美方應回歸理性務實的對華政策，回歸中美三個聯合公報的正軌，維護好中美關係的政治基礎。

冷戰 季辛吉

延伸閱讀

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

通膨+銀行危機夾殺 拜登支持度38% 幾掉到上任來最低點

美前國務卿季辛吉：促成沙伊復交 中國邁出重要一步

【專家之眼】從王毅訪歐行止看俄烏戰爭的未來發展

相關新聞

季辛吉警告：若中美發生第二次冷戰，將比第一次更危險

美國前國務卿季辛吉日前接受西班牙《世界報》採訪時表示，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多。他認為，在...

海南博鰲年會明登場 陸拓自貿港國際朋友圈

作為每年大陸「全國兩會」後，第一個登場的主場外交活動，博鰲亞洲論壇2023年年會將於28日至31日在海南舉行，據中新社報...

​​日本藥廠員工遭中國拘留 北京未解釋

一位在日本藥廠安斯泰來製藥（Astellas Pharma）工作的50多歲日籍男子，週六（3月25日）因涉嫌違反中國法律，在北京遭到中國政府拘留。中方雖未解釋具體遭拘留的原因，但外界猜測可能與涉入間諜案有關。

美國務院亞太副助卿華自強近日訪香港、上海、北京等地

美中仍持續努力緩和雙邊緊張關係。據上海澎湃新聞報導，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）過去一周訪問香港...

港疫後首場遊行 戒備下草草結束

香港將軍澳地區居民昨發起遊行，反對在該區內填海及興建厭惡設施，成了疫後和香港國安法後首次遊行。警方不反對遊行但嚴限人數，...

深圳→桃園 三年飛來第一班

大陸夏秋新航季啟動，除了新增國際航線外，兩岸部分直航點也在昨（26）日復航，首班大陸始航的班機昨日上午9點45分自深圳寶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦