海南博鰲年會明登場 陸拓自貿港國際朋友圈

作為每年大陸「全國兩會」後，第一個登場的主場外交活動，博鰲亞洲論壇2023年年會將於28日至31日在海南舉行，據中新社報導，論壇將積極拓展自貿港的「國際朋友圈」，將邀請香港、杜拜傑貝·阿里自由區、南韓濟州國際自由城、柬埔寨施亞努自治港等發起關於構建全球自貿區（港）夥伴關係的倡議。

本屆博鰲亞洲論壇年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，設「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」、「當下與未來」四大議題。

適逢大陸宣布建設自由貿易試驗區十周年，海南是大陸目前唯一的自由貿易港，還將以「制度型開放與自由貿易」主題，邀請上述國際夥伴和大陸20個自貿試驗區，力爭發起夥伴倡議，和舉辦「中國（海南）—東盟熱帶農業合作及展望」的「對話海南」分論壇等。

與此同時，往年台灣方面由前副總統蕭萬長率領兩岸共同市場基金會赴陸與會，會見大陸國家領導人，舉辦兩岸企業家圓桌論壇等，惟2020年博鰲受疫情停辦，2021、2022年也未成行，改線上參加。據悉，本屆台灣方面預計由現任兩岸共同市場基金會董事長詹火生率團與會，重啟兩岸博鰲交流。

另，受大陸國務院總理李強邀請，新加坡總理李顯龍3月27日至4月1日抵中國大陸訪問，到訪廣東廣州、海南博鰲和北京，預計出席博鰲論壇年會，而剛在北京參加完中國發展高層論壇的國際貨幣基金（IMF）總裁Kristalina Georgieva也預計與會，其他還包括經濟合作與發展組織（OECD）、東協、世界糧食計劃署、聯合國糧農組織等國際組織代表、中外企業家與會。

海南省委外事工作委員會辦公室副主任王磊在日前的記者會上指出，海南地處東南亞和中國大陸兩個最活躍市場的交匯點，深化與東南亞的合作是海南自貿港重要發展方向。

另，過去博鰲年會一般由大陸國家主席習近平、時任大陸國務院總理李克強輪流到海南出席開幕式，2021、2022年改由習近平視訊致詞，今年是否由習近平親自到場，還是新任國務院總理李強出席，也受到關注。