深圳→桃園 三年飛來第一班

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸夏秋新航季啟動，除了新增國際航線外，兩岸部分直航點也在昨（26）日復航，首班大陸始航的班機昨日上午9點45分自深圳寶安國際機場起飛，飛往桃園國際機場。這是時隔三年深圳機場恢復的首班台灣地區航班。預計到3月底深圳機場往返台北桃園機場每周航班將達到22班。

繼深圳後，廣州也將於27日迎來穗台直航復航的首架航班。此外，中華航空自4月下旬起還將恢復深圳至高雄的航線，每周二班。

據中國台灣網消息，兩岸深圳復航首航旅客143人，接近滿員。同日下午由台北桃園國際機場起飛的台灣中華航空CI527航班將抵達深圳。除了此次深圳航空、中華航空在深圳機場恢復兩岸航線運營外，接下來立榮航空、南方航空也將陸續恢復深圳至台北的客運航線。

深圳是台胞人數眾多城市之一。深圳航空、南方航空、中華航空、立榮航空等四家航空公司在疫情前執飛深圳至台灣客運航線，每周共計28班。

此前，大陸官方在2月初便力倡要恢復因疫情中斷多時的兩岸航點。大陸航空主管部門通過《海峽兩岸空運協議》聯繫渠道希望推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

深圳 桃園機場 航線

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