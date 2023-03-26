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大陸與宏都拉斯簽署建交公報 宏國承認一中原則

聯合報／ 大陸中心／即時報導
宏都拉斯最終仍選擇與中國大陸建交、與台灣斷交。圖為一幅宏都拉斯的巨型國旗。（路透）
宏都拉斯最終仍選擇與中國大陸建交、與台灣斷交。圖為一幅宏都拉斯的巨型國旗。（路透）

宏都拉斯於台北時間26日上午宣布與台灣斷交後不久，中國大陸隨即宣布與宏都拉斯簽署「中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報」。兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

大陸外交部新聞稿稱，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。一個中國原則為1971年聯大第2758號決議所確認，是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則」。

大陸外交部表示，宏都拉斯是中美洲重要國家。宏都拉斯政府選擇同世界上181個國家站在一起，承認並承諾恪守一個中國原則，同台灣斷絕所謂的「外交關係」，同中華人民共和國建立外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。

新聞稿並指出，中方願在「和平共處五項原則」基礎上，同宏方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。

宏都拉斯 外交部 一中原則

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