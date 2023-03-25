馬英九將啟程訪陸 趙建民：絕對無法減少兩岸緊張

前總統馬英九即將到訪大陸，由於此行是兩岸分治以來首度有卸任元首訪陸，同時總統蔡英文也幾乎在同一時段訪美，引起的相關效應備受關注。學者指出，馬英九訪陸創造的和平效果，「絕對無法減少兩岸緊張」。

台灣國際戰略學會25日舉辦「馬英九大陸行與台海安全」座談會，邀集學者討論馬英九赴陸可能的影響。文化大學社科院院長趙建民表示，蔡英文訪美與馬英九訪陸，「是我國有史以來第一次對美、對中兩個大政策同步進行」。

他分析，台灣一直有「聯美抗中」、「親美和中」兩條路線，這兩個政策其實對美國沒有問題，「美國不是問題，問題在如何對中國大陸」。他直言，假如蔡英文可以委託馬英九傳達兩岸和平的橄欖枝的話，「我們還需要擔心嗎？」

趙建民認為，蔡英文訪美都是跟反中最激烈的人士見面，幾乎可以預斷，馬英九到大陸創造和平效果，「絕對無法減少兩岸緊張」，會創造更大兩岸緊張力量。他直言，馬英九訪陸，是希望透過歷史、文化連結，平衡美中台關係的失衡。「可是，美中關係透過台灣或者台海造成的矛盾，遠遠超過兩岸交流，馬總統訪問完全沒辦法把兩岸關係、美中台關係失衡導正回來」。

東華大學教授施正鋒則透露，前總統李登輝生前有一次找他聊天時表示「有機會希望到中國看看」。施正鋒認為，清明節要到了，去掃個墓也是人之常情。他質疑，「為什麼這個節骨眼，外省人去你就懷疑他，本省人去就不會『賣台』、被『認知作戰』？」。

台灣國際戰略學會執行長羅慶生則表示，馬英九到中國大陸訪問可以「三贏」，台灣贏、大陸營、美國也贏，「因為他是告訴全世界，台灣可以有效平衡美國在台灣的利益、也平衡大陸在台灣利益，台灣沒有偏向哪一邊而造成戰爭風險」，與此同時，「美國可以擦邊線擦得更多、對大陸更強硬」。他也認同馬英九訪陸的時間點是大陸特別挑出來的，「這也暗示中國大陸不會用很強硬軍事行動回應蔡總統訪美」。