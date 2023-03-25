大陸結束清零政策絕非一時衝動？ 美媒揭政策內幕

去年12月，當中國政府突然取消嚴格的清零防疫措施時，全國各地並沒有做好應對大規模感染的準備。醫院救護車忙不過來，火葬場晝夜不停地焚燒屍體，仍然不能滿足需求，人們只能將去世的親人暫存在倉庫裡。

中國官方媒體稱，突然開放的政策是基於「科學決策」和「精準防空」，絕非一時衝動。但實際上，美聯社發現，執政的中共始終無視頂級醫學專家為退出清零政策做好準備的一切努力，直到為時已晚。

恰恰相反，當局在病毒最容易傳播的冬季來臨之際突然開放。許多老年人沒有接種疫苗，藥店缺少抗病毒藥物，醫院沒有足夠的物資或人員——根據數據模型、美聯社記者對中國疾病控制和預防中心現任和前任雇員、醫療專家和政府顧問的20多次採訪以及美聯社獲得的內部報告和指令，這些匱乏導致多達數十萬人死亡，而這些死亡原本是可以避免的。

「如果他們真的早作放鬆管制計劃，那麼很多事情都可以避免。」加州大學洛杉磯分校的流行病學家張作風說，「許多死亡都不會發生。」

疫情爆發後的頭兩年，也就是病毒更加凶狠的時候，與世界上其他國家在封鎖和放開之間苦苦掙扎相比，中國因為方便嚴格管制而與眾不同，被認為挽救了數百萬人的生命。但隨著去年傳染性更強、致命性更弱的Omicron變種的出現，許多中國頂級醫學專家和官員開始擔心清零政策是不可持續的。

2021年底，中國領導人開始討論如何解除限制。早在2022年3月，頂級醫學專家就向中國國務院提交了準備逐步放鬆管制的詳細建議。

但是，同一時間在上海爆發疫情，中國領導人習近平決定封鎖了這座城市，壓制了逐漸放開的討論。伴隨著嚴厲封鎖的，是清零政策成為國家的驕傲。習近平領導的政府對不同意見的鎮壓，使得科學家們不願意公開反對黨的路線。

到上海疫情得到控制時，距離中共二十大召開僅有幾個月的時間。這是中國十年來最重要的政治會議，使得重新開放在政治上變得困難重重。因此，即使越來越嚴厲的控制對Omicron也不起作用了，中國仍堅持進行大規模檢測和隔離。

隨著示威遊行、工廠騷亂和企業倒閉的增多，動蕩苗頭開始出現。壓力越來越大，直到當局突然屈服，一夜之間完全開放，讓病毒在沒有任何預警的情況下肆虐全國並造成致命的後果。

專家估計，在中國放開之後的感染高峰期，可能有數十萬人、甚至數百萬人死亡——遠高於官方公布的不到9萬人的死亡人數，但仍遠低於西方國家的死亡率。然而，根據香港大學專家所建的模型和其他科學家的估計，如果中國更好地接種疫苗並儲備抗病毒藥物，本可以減少20-30萬人死亡。一些科學家認為，甚至還可以挽救更多的生命。

「這根本不是一個明智的公共衛生決定。」一位不願透露姓名的中國疾控中心官員坦率地談論這一敏感問題說，「這絕對是個糟糕的時機……這不是一個有準備的開放。」

專家報告胎死腹中

臨近2021年底，許多公共衛生專家和中國領導人開始思考如何放鬆管制清零政策。Omicron的殺傷力較低但傳染性強得多，這使得遏制新冠病毒變得更加困難。南韓、日本和新加坡等鄰國都在放鬆控制。

四位知情人士說，那年冬天，國務院任命公共衛生專家加入一個新的委員會，負責審查新冠病毒控制措施。該委員會於2022年3月提交了一份報告。美聯社對該文件的存在進行了首次報導。

這份報告得出的結論是，中國是時候開始為可能的重新開放做準備了。其中一位知情人士說，報告長達100多頁，其中包括詳細的建議，諸如推動中國拖延了的疫苗接種、增加ICU床位容量、儲備抗病毒藥物以及讓具有輕度新冠病毒症狀的患者留在家中。它還包括一項提議：將中國南部的熱帶島嶼海南島指定為放寬管制的試驗區。

但隨後事情開始出現變化。

先是香港爆發的一場混亂、致命的疫情令北京感到震驚。然後是上海，中國內地的國際金融中心，在當年3月出現疫情。

最初，上海採取了一種溫和的方式，有針對性地封鎖個別建築物——這是由醫生張文宏領導的一項開創性策略，他一直公開呼籲政府準備重新開放。但很快，據三位知情人士透露，鄰近省份的官員抱怨他們發現來自上海的感染病例，並要求中央領導封城。

美聯社獲得的中國疾控中心接觸者追蹤報告顯示，到3月初，附近的一個省份發現了數十例新冠病毒病例，全部來自上海。該省省級官員辯稱，他們缺乏上海的醫療資源和追蹤病毒的能力，有可能在各地做好準備之前就將病毒傳播到全國。

與此同時，中國老年居民的疫苗接種率低下和香港的死亡情況，以及國外關於長期新冠病患的報導，都讓當局感到恐慌。當上海未能控制住病毒時，高層領導介入了。3月下旬，上海宣布實行部分封鎖。4月2日，被稱為中國的「清零沙皇」的副總理孫春蘭，前往上海監督全面封鎖。

「他們失去了勇氣。」一位經常與中國衛生官員聯系的專家說。

上海封城準備不足。居民們在網上爆發出憤怒的情緒，抱怨飢餓和供應不足。但是中國政府明確表示，封鎖將繼續進行。

官方媒體《人民日報》發表的一篇社論說：「堅定不移貫徹動態清零總方針。」習近平說：「堅持就是勝利。」

二十大之前的沉默

上海封城後，中國公共衛生專家不再公開談論開放的準備工作。沒有人敢公開挑戰習近平支持的政策。一位專家告訴美聯社，他和其他一些專家被中國媒體列入黑名單。

這位被列入黑名單的專家說：「任何想說出與官方說法不同意見的人基本上都被壓制住了。」

4月初，中國國務院洩露了一封來自歐洲商會的信函。該信函敦促中國放鬆清零政策。一位知情人士稱，國務院官員希望由此引發辯論，但又認為自己無權提出這個問題。

中國國務院新聞辦公室沒有回覆美聯社記者要求置評的傳真。

時任中國疾控中心主任高福也暗示要做好放鬆管制的準備。總部位於北京的中國與全球化智庫最近公開的去年4月中旬內部小組討論文件，引用了高福的話：「Omicron沒有那麼危險」。他們討論了是否需要調整清零政策，「希望盡快達成共識」。

據三位參與者說，幾周後，高福出席了德國駐北京大使館舉行的一次關於全球解除防疫封控措施的非公開活動，高福希望中國推進更多疫苗接種。這三位參與者拒絕透露姓名，因為他們沒有被授權向媒體發言。高福沒有回覆記者要求置評的電子郵件。

也有跡象表明黨內意見分歧很大。

據一位與會者和另一位了解會議情況的人說，在5月份與西方商會的非公開會議上，時任國務院總理、黨內二號人物李克強似乎對有關清零政策正在摧毀經濟的抱怨表示同情。這與習近平預先錄制的將戰勝新冠病毒列為首要任務的講話形成鮮明對比。但分析人士說，在習近平這位中國幾十年來最專制的領導人的控制之下，李克強無能為力。

公共衛生專家分成不同的陣營。那些認為清零政策不可持續的人——比如高福和上海醫生張文宏——沉默了。但時任中國國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長的梁萬年一直在大力倡導清零政策。盡管梁萬年擁有流行病學博士學位，但他有時被指責推行的是黨的路線而不是科學驅動的政策。

「他知道習近平想聽什麼。」美國疾控中心駐中國辦事處創始主任葉雷（Ray Yip）說。

葉雷說，梁萬年在2022年1月和5月的內部會議上否決了重新開放的建議，這使得其他人很難提出做好放鬆管制準備的建議。梁萬年沒有回覆美聯社記者要求置評的電子郵件。

中國衛生當局也知道，一旦重新開放，就沒有回頭路了。一些人對不明確的數據、長期新冠感染和更致命的變異毒株的可能性感到害怕，使他們被不確定性所困擾。

「每天，我們都被大量未經核實的數據淹沒。」中國疾控中心的一位官員說。「每周我們都會聽說新的變種。……是的，我們應該找到擺脫清零政策的方法，但是什麼時候做，怎樣做？」

當局可能還一直在在等待病毒進一步減弱，或者等待中國開發的新的、更有效的mRNA 疫苗。

「他們沒有緊迫感。」賓夕法尼亞大學研究中國清零政策的博士後研究員朱宏深（Zhu Hongshen，音譯）說，「他們認為他們可以優化整個過程，他們認為他們有時間。」

上海的封鎖期從預期的八天延長到兩個月。當上海重新開放時，距離中國至關重要的關鍵的中共二十大只有幾個月的時間。在這次會議上，習近平有望獲得充滿爭議、開創先例的第三個任期。

冒著疫情爆發的風險開會的可能性被排除在外。儘管來自北京、上海和武漢的科學家寫了內部請願書，敦促政府開始準備，但他們被告知在代表大會結束前保持沉默。

「每個人都在等待二十大，」一位不願透露姓名的醫學專家就此敏感話題發表評論說，「不可避免地，每個人都會在一定程度上非常謹慎。」

清零政策執行不力的官員遭到查辦

中國各地的官員採取了非常措施來阻止Omicron的傳播。

游客被鎖在旅館裡，商人被無限期隔離，許多人因為害怕被困於異鄉而停止旅行。退休工人許摩西（Moses Xu，音譯）說，在內蒙古，一家國營兵工廠強迫工人遠離家人，每天24小時住在廠區，連續幾個星期。

在中國偏遠的西部長達三個多月的殘酷封鎖中，新疆居民忍飢挨餓，而西藏則有數千人上街游行，進行了罕見的抗議。盡管如此，官員們仍然堅持動態清零，因為那些未能控制住疫情的官員遭到查辦。

然而，Omicron仍在繼續傳播。隨著二十大的臨近，當局開始隱瞞病例並採取秘密封鎖和隔離措施。

當局封鎖了擁有超過1000萬人口的省會城市鄭州，沒有發布任何公告，盡管他們只報告了少數病例。一位知情者告訴美聯社，當局用公交車將一些北京居民送到遙遠的隔離中心，並要求他們不要在網上發布有關此事的信息。一些村干部故意少報新冠病毒病例數，以給人一種病毒已得到控制的錯覺。

地方政府對大規模檢測活動和相關設施投入了數百億美元。從武漢市到河北省的村莊，由於地方政府沒有錢雇傭工人，公務員被逼著去做檢測或檢疫工作。

在10月中旬召開的中共二十大上，與習近平意見不同的高級官員遭到排擠。六名對習近平忠心耿耿的政客和他一道組成新的領導班子，標誌著他對黨的完全統治。

鐘南山親自給習近平寫信

二十大結束以後，公共衛生部門的一些聲音終於響起。

在美聯社獲得並在此進行首次報導的10月28日發布的一份內部文件中，中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友批評北京市政府對新冠疫情的過度控制，稱其「沒有科學依據」。他稱這是對中央清零政策的「扭曲」，有可能「加劇公眾情緒並引起社會不滿」。

同時，他稱中央的清零政策「絕對正確」。一位前中國疾控中心官員說，吳尊友感到無助，因為他被命令在公共場合倡導清零政策，即使他有時在私下表示不同意過度防控。

吳尊友沒有回覆要求置評的電子郵件。一位熟悉吳尊友的認識證實，他撰寫了內部報告。

另一位發言者是鐘南山，他因為對武漢最初爆發的疫情發出警告而為人所知。一位熟悉鐘南山的人說，他曾兩次親自寫信給習近平，告訴他清零政策是不可持續的，並敦促逐步重新開放。一位政府顧問告訴美聯社，擔心經濟低迷的金融、貿易和制造業商界人士也在幕後游說當局。

除了游說，重新開放的壓力還來自全國各地爆發的疫情。美聯社獲得的一份由北京衛生部門發布的11月5日內部通知稱疫情形勢「嚴峻」。

據三位直接了解會議情況的人士透露，2022年11月初，中國「清零沙皇」孫春蘭召集了衛生、旅遊和經濟等領域的專家，討論調整北京的防疫政策。兩位消息人士稱，鐘南山提供了來自香港的數據，顯示該地上次疫情爆發後Omicron的致死率很低。

11月10日，習近平下令調整政策。

據官方媒體報導，習近平表示，「堅持科學精準防控」，暗示他希望官員減少極端措施。

第二天，北京宣布了20項調整限制政策的新措施，例如重新劃分風險區域和縮短隔離時間。但與此同時，習近平明確表示，中國堅持清零政策。

習近平說：「必要的防疫措施不能放鬆。」

政府想要秩序。然而，清零措施造成了混亂。

由於來自高層的信號相互矛盾，地方政府不確定是該封鎖還是開放。政策朝令夕改。

在河北省省會城市石家莊，官員們取消了大規模檢測，解封了這座城市，但幾天後又恢復了嚴厲措施。據一位知情人士透露，習近平打電話給市政府官員，指示他們採取既不過嚴也不過軟的措施。

私人公寓被突然封鎖，持續數小時甚至數天。大規模核酸檢測和大量的感染病例讓醫護人員不堪重負。旅行、購物和餐飲都停止了，街道空無一人。富人們購買了離開中國的單程機票。

11月下旬，公眾的不滿情緒達到高峰。中國西部新疆地區一場致命的公寓大火引發了全國範圍內對封門和其他控制措施的抗議（「白紙革命」）。一些人呼籲習近平下台，這是自1989年六四民主運動以來對中共權力最直接的挑戰。

防暴警察出動，全國各地的抗議活動遭到迅速平息。但在幕後，事情正在發生變化。

政府聲明中不再提及「清零政策」。國家通訊社新華社稱，這種流行病正在造成「疲勞、焦慮和緊張」，控制它的成本與日俱增。

「白紙革命」抗議活動發生幾天後，「清零沙皇」孫春蘭召集了會議，她在會上告訴醫學專家，國家計劃「迅速地」結束清零政策。一位退休官員表示，一些人對語氣轉變的速度感到震驚，其中有人表示，領導層變得比專家們「更加激進」。

據一位了解習近平講話的人士透露，12月1日，習近平告訴來訪的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說，近日中國出現的抗議活動主體是三年疫情後感到沮喪的年輕人。

這位人士回憶說，習近平告訴米歇爾：「我們傾聽人民的聲音。」

一些人士告訴美聯社，最終決定是突然做出的，幾乎沒有來自公共衛生專家的直接意見。

一位政府顧問說：「我們都沒有預料到會發生180度大轉彎。」

三名現任和前任政府雇員表示，中國政府中的許多人認為，抗議活動加速了習近平完全取消病毒控制的決定。

「這是一個導火索。」其中一位說，因為他們沒有被授權對媒體發言，所以不願透露身份。

據新華社報導，12月6日，習近平指示官員改變對新冠病毒的控制措施。

中國官方12月7日公布俗稱新十條的新冠疫情防控措施，包括「無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離」，「不再對跨地區流動人員查核酸陰性證明和健康碼，不再開展落地檢」等等。如此突然地全面開放的決定令全國措手不及。

「即使提前三天通知也好，」一位前中國疾控中心官員說，「這件事發生的方式簡直令人難以置信。」

很快，患者擠滿了急救病房，橫七豎八地躺在地上。輝瑞公司抗病毒藥Paxlovid在黑市上每盒最高售價達到數千美元。

中國疾病預防控制中心後來估計，在短短六周內，全國大約80%的人口被感染——超過10億人。但根據一名前官方媒體記者獲得並發布在網上的洩露指令，即使死亡人數不斷增加，當局仍命令官方媒體移除對中國突然重新開放政策的批評。

「大力宣傳，」當局命令道，「反駁美國和西方國家關於我們『被迫開放』和『沒有準備』的錯誤說法。」

（美聯社）

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