昔日黑龍江首富被北京法院天價懸賞 最高獎勵4.6億元

北京市第二中級人民法院（北京市二中院）微信公眾號近日發布一則懸賞公告，其中最高懸賞金額可達到人民幣1.1億元（約新台幣4.6億元），這一罕見的巨額懸賞立即引發關注。

北京市二中院公告顯示，昔日「東北藥王」、「黑龍江首富」朱吉滿、白莉惠夫婦被懸賞。該案執行標的金額為人民幣11.12億元及延遲履行期間的債務利息，舉報人提供可供執行財產線索並經查證屬實的，按照執行到位金額的10％予以獎勵。

也就是說如果執行金額全部到位，懸賞金額最高可達到人民幣1.1億，一夜暴富將不再是傳說。

據中國經濟週刊旗下經濟網報導，該案涉及信託糾紛，原告為共青城磐暉投資管理合夥企業（有限合夥），被告為哈爾濱譽衡集團有限公司、朱吉滿和白莉惠。法院判令譽衡集團向原告支付基金份額回購價款人民幣8.633億元和違約金，並承擔訴訟費、律師費等，朱吉滿和白莉惠承擔連帶保證責任。

隨後，譽衡集團、朱吉滿和白莉惠因該案被執行約人民幣11.12億，三被告無財產可執行，已被限制消費並列為失信被執行人（老賴），該案也成為終本案件。

朱吉滿共關聯37家企業，其中14家為存續狀態。目前，朱吉滿擔任2家企業法定代表人，持有包括哈爾濱譽衡集團有限公司在內的13家企業股份，並在6家企業中任職。透過直接或間接持股，其擁有超150餘家企業的實際控制權。

白莉惠共關聯21家企業，其中7家為存續狀態。目前，白莉惠擔任包括哈爾濱譽衡集團有限公司在內的3家企業法定代表人，持有6家企業股份，在4家企業任職。

北京德翔律師事務所主任安翔對中新財經表示，這則公告中按照10%來計算懸賞獎金，即如果有人提供一條線索，最終產生了執行的效果便會得到獎勵。但並不是只要提供線索就能獲得人民幣1億元，賞金數額的多少，要看提供的線索中最終達成了多少的執行到位金額。

「比如，有人提供了被執行人100萬元財產的相關線索，之後法院依據線索去查確實成功執行，那麼申請人便會從100萬元當中拿出10%，即10萬元獎勵提供線索的人。」

北京市二中院特別強調，懸賞日期自公告發佈之日起一年。對於北京市二中院為何發佈懸賞公告，外界認為，一般對於法院來說，往往是在窮盡執行措施無法查找被執行人有可供執行財產的，或者是被執行人下落不明等情況，才會採取懸賞執行這種「不得已而為之」的方式。