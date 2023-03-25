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影／小三通客運中轉首日 台商趕搭乘：費用省一半

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
小三通客運中轉今天開放首日，吸引不少台商趕著搭乘，碼頭湧現人潮。記者蔡家蓁／攝影
小三通客運中轉今天開放首日，吸引不少台商趕著搭乘，碼頭湧現人潮。記者蔡家蓁／攝影

小三通客運中轉今天開放首日，吸引不少台商趕著搭乘，上午的航班每航次的搭乘人次都有上百人，有台商受訪時就表示，心情超開心，「早就應該開通了」，這是所有台商的心聲，以後回家更方便、又省錢。

小三通從今天起開放小三通客運國人、陸配中轉，首班金廈航線上午9時順利駛航，從金門開往廈門五通共114人搭乘，廈門五通開向金門則有133人搭乘，搭乘人數比平日增加不少，當中不少是3年來首次搭乘小三通的台商。

家住台中的台商杜小姐表示，小三通應該早點開通，這是每個台商的心聲，她也強調「小三通開放對台商是一項福利」，今天搭乘心情超開心，以後回家更方便、省錢。

台商林先生則說，3年來首次走小三通，感覺很開心，跟直航相比，單單費用就省了一大半，他說，以後可以常回台灣看家人。

孫姓台商也說，開放中轉後，以後往來更方便，希望兩岸能多開放，雙方來來往往更方便，讓金門與台灣的經濟都能活絡起來。

金門縣港務處科長楊連芳表示，睽違3年的小三通中轉在今日恢復上路，據統計數據來看，小三通國人中轉首發日航班訂位情況並不多，每航次僅數10多人登記訂位，不過各單位已有預案將視情況適時增派人力協處，港口周邊的商業服務設施也陸續啟用，盼透過各單位通力協助，讓中斷3年的小三通中轉服務能穩健上路。

縣府也表示，自3月25日起金廈航線也由每日1個往返航班調增至每日6個往返航班，4月份起泉金航線由每周2個往返航班調增至每周3個往返航班，縣府也表示將持續針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情狀況與各方需求檢討因應，爭取擴增航班及常態化，讓更多兩岸民眾搭乘，造福更多兩岸人民。航班表也已公布於港務處官網( https://harbor.kinmen.gov.tw/ )，歡迎旅客查詢下載。。

台商林先生表示，3年來首次走小三通，感覺很開心，因為單單費用就省了一大半，以後可以常回台灣看家人。記者蔡家蓁／攝影
台商林先生表示，3年來首次走小三通，感覺很開心，因為單單費用就省了一大半，以後可以常回台灣看家人。記者蔡家蓁／攝影
台中杜小姐表示，「小三通開放對台商是一項福利」，因為費用省很多。記者蔡家蓁／攝影
台中杜小姐表示，「小三通開放對台商是一項福利」，因為費用省很多。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處科長楊連芳表示，睽違3年的小三通中轉在今日恢復上路，據統計數據來看，小三通國人中轉首發日航班訂位情況並不多，相信未來會持續成長。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處科長楊連芳表示，睽違3年的小三通中轉在今日恢復上路，據統計數據來看，小三通國人中轉首發日航班訂位情況並不多，相信未來會持續成長。記者蔡家蓁／攝影
小三通客運中轉今天開放首日，吸引不少台商趕著搭乘，船班都有超過百人搭乘。記者蔡家蓁／攝影
小三通客運中轉今天開放首日，吸引不少台商趕著搭乘，船班都有超過百人搭乘。記者蔡家蓁／攝影

小三通 台商 航班

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