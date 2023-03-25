陸菲昨舉行「南海問題雙邊磋商機制」第七次會議 達十餘項共識成果

大陸外交部發布消息稱，其外交部副部長孫衛東昨24日在馬尼拉，與菲律賓副外長拉扎羅共同主持「中國—菲律賓南海問題雙邊磋商機制（BCM）」第七次會議。這是新冠疫情以來中菲雙方首次舉行「面對面」的BCM磋商，旨在落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識。雙方同意保持克制，處理好海上緊急事態，雙方共達成十餘項共識和成果

中國大陸與菲律賓關係雖在今年一月間，因菲新任總統小馬可仕訪陸而顯得和緩與樂觀，但其後菲律賓仍在南海問題上多次做出讓中國大陸感到刺眼的舉措。包括同意向美國提供9個軍事基地、試圖派遣海警船闖入仁愛礁、派最大海警船開往南沙群島進行「日常巡邏」，另並向美國、日本、澳大利亞等國發出邀請，共同在南海舉行聯合巡航，遏制中國在南海的存在。

但這一會議舉行，顯示菲律賓仍試圖緩和中國的怒氣，並似有意展示並未偏離小馬可仕與大陸國家主席習近平一月所達成的共識與默契。大陸外交部在其新聞稿中說，會中雙方積極評價中菲關係發展，強調應加快落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識。雙方就南海形勢和各自關切的涉海問題坦誠、深入地交換了意見，同意保持克制，用好外交部門涉海聯絡熱線，健全完善涉海溝通對話機制，加強各部門各層級間的涉海對話溝通聯繫，通過友好協商妥善管控矛盾分歧，處理好海上緊急事態。

新聞稿說，雙方一致同意，要進一步發揮BCM機制的作用，繼續推進外交、防務、海警、油氣、漁業、海事、海上搜救、海洋科研與環保等各領域涉海務實合作。雙方強調，應全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快「南海行為準則」磋商進程，共同致力於維護南海的和平穩定。

這一磋商除了兩國外交部門外，雙方的國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、能源、海警等部門都派出代表出席會議。雙方並達成十餘項共識和成果。