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寧德時代曾毓群：不會去造車 電池應用仍有十倍以上

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
寧德時代董事長曾毓群24日表示，公司有能力為重要的車企客戶提供其主要的電池供應；公司不會去造車，其他領域的電池應用未來仍有十倍以上空間。（取自騰訊財經）
寧德時代董事長曾毓群24日表示，公司有能力為重要的車企客戶提供其主要的電池供應；公司不會去造車，其他領域的電池應用未來仍有十倍以上空間。（取自騰訊財經）

寧德時代董事長曾毓群24日表示，公司有能力為重要的車企客戶提供其主要的電池供應；公司不會去造車，其他領域的電池應用未來仍有十倍以上空間。

寧德時代曾於9日晚間發布2022年財報，去年營收人民幣3,285億元，年增152%；淨利潤人民幣307億元，年增92%。

香港信報報導，曾毓群在寧德時代網上業績說明會指出，從保障供應角度，車企可能自製一部分電池。車企自建電池產能一般會擠壓二、三線電池廠的空間。

曾毓群提到，新能源汽車的滲透率不等於電池滲透率，除了乘用車新車的滲透率，其他領域的電池應用未來仍有十倍以上空間。公司擁有廣泛的技術與產品儲備，在市場上還有N個應用增長極。

對於公司未來增長，曾毓群表示，寧德時代不會去造車，同時不斷會創新商業模式，在圍繞電池服務領域進行拓展。市場空間很大，優質的產能一定是稀缺的。公司在推進CTC（一體化底盤技術），會為造車企業做好基礎工作。

談到正在研發的M3P電池，曾毓群指出，M3P電池大規模應用情況下降本增效，低溫性能、能量密度優於鐵鋰，成本優於三元。預計M3P將於今年量產交付，具體車型上的應用後續將發布。

上海證券報報導，有投資者詢問鈣鈦礦電池進度。曾毓群介紹，鈣鈦礦電池進展順利，正在按計劃推進。天眼查顯示，寧德時代申請的「鈣鈦礦太陽能電池及其製備方法與用電裝置」專利3月21日公布，涉及太陽能電池技術領域，特別是涉及一種鈣鈦礦太陽能電池的製備方法。

此外，寧德時代董秘蔣理介紹，寧德時代的麒麟電池已實現量產。據悉，目前寧德時代在行業研發方向上，有全固態、半固態（半液態）電池等多種技術形態。鈉離子電池2023年將實現產業化。

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