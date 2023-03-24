港隧道口五車相撞 逾七十五人受傷

香港一條隧道口發生五車相撞意外，涉及撞車意外的包括一輛貨車和四輛旅遊巴，至少七十五人受傷。

連接香港九龍和新界區的將軍澳隧道，在其九龍觀塘入口處發生交通意外，事發約午間十二點五十七分，四輛旅遊巴及一輛貨車頭尾相撞。當時這些旅遊巴共載有逾二百名乘客，初步消息其中七十五人受傷，但有香港媒體後來說共有九十六人受傷。

事發後多輛消防車及救護車趕到，傷者多是手部及頭部撞傷，要即場進行包紥，亦有傷者要由擔架抬上救護車。消防救護人員說，傷者多是輕傷，但有九人傷勢較重，消防處派出十輛救護車到場，將傷者分流後送往多間醫院治理，當中部分人需由擔架床抬上救護車。

涉事旅遊巴中一輛載有五十名長者，他們參加一項香港本地遊。另外三輛旅遊巴由聖公會李兆強小學租用，載有約二百名小學生。有學生說剛結束學校組織的旅行回校解散，當旅遊巴下斜坡時發生意外，車內好多同學跌倒，亦有人受傷，警員協助無受傷的學生離開現場，校方另安排旅遊巴接載沒受傷的學生離開。

香港警方說事故原因有待調查，網傳事故現場短片顯示，貨車夾在四輛旅遊巴士正中間，五車頭尾相接。但涉事貨車司機陳先生說，他當時止前往將軍澳送貨，沿慢線行駛，前方有兩輛旅遊巴，其後先後兩次被後方旅遊巴撞到車尾，導致貨車撞向前方旅遊巴。