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港隧道口五車相撞 逾七十五人受傷

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港將軍澳隧道九龍觀塘入口處中午近一時發生四輛旅遊巴士及一輛貨車頭尾相撞意外。港媒報導有75人受傷。 (香港01)
香港將軍澳隧道九龍觀塘入口處中午近一時發生四輛旅遊巴士及一輛貨車頭尾相撞意外。港媒報導有75人受傷。 (香港01)

香港一條隧道口發生五車相撞意外，涉及撞車意外的包括一輛貨車和四輛旅遊巴，至少七十五人受傷。

連接香港九龍和新界區的將軍澳隧道，在其九龍觀塘入口處發生交通意外，事發約午間十二點五十七分，四輛旅遊巴及一輛貨車頭尾相撞。當時這些旅遊巴共載有逾二百名乘客，初步消息其中七十五人受傷，但有香港媒體後來說共有九十六人受傷。

事發後多輛消防車及救護車趕到，傷者多是手部及頭部撞傷，要即場進行包紥，亦有傷者要由擔架抬上救護車。消防救護人員說，傷者多是輕傷，但有九人傷勢較重，消防處派出十輛救護車到場，將傷者分流後送往多間醫院治理，當中部分人需由擔架床抬上救護車。

涉事旅遊巴中一輛載有五十名長者，他們參加一項香港本地遊。另外三輛旅遊巴由聖公會李兆強小學租用，載有約二百名小學生。有學生說剛結束學校組織的旅行回校解散，當旅遊巴下斜坡時發生意外，車內好多同學跌倒，亦有人受傷，警員協助無受傷的學生離開現場，校方另安排旅遊巴接載沒受傷的學生離開。

香港警方說事故原因有待調查，網傳事故現場短片顯示，貨車夾在四輛旅遊巴士正中間，五車頭尾相接。但涉事貨車司機陳先生說，他當時止前往將軍澳送貨，沿慢線行駛，前方有兩輛旅遊巴，其後先後兩次被後方旅遊巴撞到車尾，導致貨車撞向前方旅遊巴。

香港 救護車 小學

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