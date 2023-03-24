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中紀委書記李希首度外出調研 星媒：整治國企腐敗信號

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共二十大後，新任中紀委書記李希（左3）近日首度外出調研。圖為是3月20日，李希在湖北鄂州市鄂城區峒山村調研。（圖／取自大陸中央紀委國家監委網站）
中共二十大後，新任中紀委書記李希（左3）近日首度外出調研。圖為是3月20日，李希在湖北鄂州市鄂城區峒山村調研。（圖／取自大陸中央紀委國家監委網站）

中共中紀委書記李希近日到湖北調研，也是他2022年在中共二十大當選中紀委書記後首度外出調研，星媒引述學者解讀指出，搭配近日密集宣布國企高官落馬消息，釋放深入整治國企腐敗將是下來反腐重點之一的信號。

李希3月19日到湖北調研三天期間，走訪中共五大會址紀念館、湖北省紀委監委與數家國有企業，他強調要「深入推進國有企業黨風廉政建設」，並要求高度重視、切實抓好全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓，打造「忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍」。

新加坡聯合早報24日引述北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析指出，國企掌握密集資源，管理不當「將危及中共執政基礎和國家經濟命脈」；他提到，李希在湖北的表態，以及中紀委本週通報多名央企領導人員落馬，「釋放了國企下來可能將出現一波反腐高潮的強烈信號，可能將密集的有一些國企腐敗分子被抓」。

唐任伍認為，中紀委本週動作頻頻起到很重要的警示作用，意在提醒國企不可趁機違法亂紀搞腐敗。

據大陸中央紀委國家監委網站消息，3月16日迄今，遭到執紀審查的中央一級國企幹部就有國家電投原副總經理夏忠、中國石油天然氣股份有限公司煉油化工和新材料分公司高級副總經理陳俊豪、航空工業中航信託股份有限公司原副總經理魏穎暉、中國船舶集團華中光電技術研究所原所長陳福勝、航空工業原總經濟師姚江濤、中核集團核工業二〇八大隊原副大隊長郭志平等人。

3月23日，則還公布5名中央企業領導人員正接受紀律審查和監察調查。稍早，紫光集團有限公司原董事長趙偉國也被立案調查，官方通報指其「將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產」。

而在1月的二十屆中央紀委二次全會上，李希則提到要加強對中管企業、中管金融企業、中管高校深化紀檢監察體制改革的指導，「推進省市縣三級派駐機構設置和人員配備等工作，擴大省級紀委監委向省管高校和國有企業派駐紀檢監察組試點」。

此外，北京青年報旗下「政知見」於22日發文指出，2月24日首度開展的「全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓動員部署會議」後，近日多省份省級紀委書記開會部署具體工作，有些省份已經成立省級「領導小組」。例如福建省已成立「全省紀檢監察幹部隊伍教育整頓領導小組」，陝西省也有「紀檢監察幹部隊伍教育整頓領導小組」。

幹部 中共二十大 中紀委

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