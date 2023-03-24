快訊

空拍直擊影片／南部旱情加劇！觀音湖將乾涸 上萬魚群暴斃

3/25「補班日優惠」懶人包！ 「4大超商+手搖飲料+速食餐廳」統統有

狒狒也會工作！南非鐵路局雇用「狒狒鐵道員」

華府制裁使中國不僅取得晶片難 登月計畫也受挫

中央社／ 台北24日電

美國制裁中國難取得尖端晶片，如今更導致登月計畫受挫。香港媒體報導，由於美方頒布的限制技術轉移規範，使阿拉伯聯合大公國無法參與中國預定2026年執行的「嫦娥7號」登月計畫。

香港「南華早報」（SCMP）23日獨家報導，原本中國的無人登月探測計畫嫦娥7號，擬運用阿聯製的無人駕駛月球車Rashid-2駛向月球南極，因中國打算在此奠基以建置國際研究站。

但熟知詳情的不具名消息來源透露，去年9月中國與阿聯敲定共同執行嫦娥7號的協議，卻違反美國的法規。

兩個不具名的消息來源均指出，冷戰時期1976年生效的美國「國際武器貿易條例」（International Trafficin Arms Regulations, ITAR）甚至禁止最常見的美製零組件由中國火箭搭載發射升空。

喬治華盛頓大學（George Washington University）前太空政策研究所主任羅格斯登（John Logsdon）說，ITAR主要是由一份清單構成，當中詳列未經美國國務院許可，不得出口與國防和軍事有關的技術。

羅格斯登另表示：「少數和美國關係密切的盟邦不在此限。」

他說，若阿聯與中國展開合作，任一受ITAR規範並參與Rashid-2研發的美國科技產品製造商，都必須拿到出口至阿聯的許可。

羅格斯登指出，這張許可或其他效力相同的協議必須載明，防止中國取得獲准出口技術的管制方法，或者阿聯必須獲得核准向中國提供技術。

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-SmithsonianCenter for Astrophysics）天文學家麥道威（JonathanMcDowell）說，美製零件或者歐製但含美國成分的零組件都遭受管制，部份原因是先進技術不會落入中國手中。

他表示，他所能告知的，令人擔憂的是當Rashid-2被運抵位於西昌的中國火箭發射場，中國的工程人員恐將趁夜潛入並拆卸、研究所有的Rashid-2細節，然後趕在日出前趕緊復原。

阿聯首艘月球車Rashid去年12月由美國「太空探索科技公司」（SpaceX）的火箭「獵鷹9號」（Falcon9）搭載由佛羅里達州發射升空，目前剛抵達月球軌道，預計

下月由日本製的登陸器白兔-R（Hakuto-R）載運並著陸月球表面。

由於Rashid-2無法參與嫦娥7號任務，這輛月球車可載重10公斤的國際酬載艙空間，再度向國際學界開放，而嫦娥7號的無人探測月球任務將運用多種太空飛行器，包括著陸器（Lander）、跳板（Hopper）、軌道器（Orbiter）和漫遊車（Rover）等。

總計嫦娥7號任務將載運10多種儀器上月球，並且至少可運作8年，以便在2030年代闢建中國主導的國際月球研究站。

美國 太空 火箭

延伸閱讀

FT：中國釋放晶片投資人陳大同 助力扶植半導體產業

美國爆數千人感染致命真菌！具抗藥性、三分之一患者90天內死亡

安盛投資：六大優勢加持 美國非投資等級債後勢看漲

餐飲股追美國夢 雅茗-KY攻漲停 美食-KY、八方雲集勁揚

相關新聞

美艦再入西沙 陸國防部警告：將承擔引發不測事件後果

美國軍艦米利厄斯號飛彈驅逐艦24日再次進入西沙領海，大陸國防部發言人表示，共軍南部戰區予以警告驅離，並要求美方「立即停止...

美國商務部將14中國實體列入「未核實清單」

美國政府星期四（3月23日）將14家中國大陸公司列入一份「紅旗名單」（red flag list），這意味著美國出口商在...

港媒：美國副助卿訪上海或為布林肯訪華鋪路

美國國務卿布林肯原定今年2月出訪北京，但在氣球風波發生後，布林肯推遲了他的訪華之行，具體日期尚不明朗。但近日美國國務院亞...

中紀委書記李希首度外出調研 星媒：整治國企腐敗信號

中共中紀委書記李希近日到湖北調研，也是他2022年在中共二十大當選中紀委書記後首度外出調研，星媒引述學者解讀指出，搭配近...

去年底才推出 港府「高才通」計劃已逾1萬4,000宗申請

港府2022年底推出的「高端人才通行證計劃」（高才通），僅約兩個月時間內，就有1萬4,000宗申請，其中8,700宗獲批...

中國發展高層論壇將登場 庫克、李在鎔都將出席

中國發展高層論壇周末將在北京揭幕，在美中關係因為高空氣球、科技管制等議題而緊張升溫之際，今年出席的美國企業家不多，不過蘋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦