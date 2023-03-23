見台東訪團 國台辦潘賢掌：願為釋迦輸入大陸提供幫助

台東釋迦防疫說明團一行訪問中國大陸，拜會大陸農業農村部、海關總署等。據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」，國台辦副主任潘賢掌23日在北京會見台東縣副縣長王志輝一行，潘賢掌說，對於台灣農民盼恢復「番荔枝（大陸說法，指釋迦）」輸入大陸的心聲，大陸高度重視，願在符合檢驗檢疫標準的前提下提供幫助。

據報導，潘賢掌表示，兩岸同胞是一家人，我們貫徹落實習近平總書記重要指示精神，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，努力為台胞辦實事、做好事、解難事。

就訪問團的主要來意，他正面回應說，對於台灣農民盼望恢復台灣釋迦輸入大陸的心聲，我們高度重視，願意與台灣有關方面共同努力，在符合檢驗檢疫標準的前提下，為恢復台灣釋迦輸入大陸提供幫助。

潘賢掌說，隨著中共二十大各項部署的落實，大陸發展空間廣闊，發展機遇巨大，我們將在「一個中國原則」和「九二共識」的基礎上，繼續推進兩岸經濟文化交流合作，願意率先同台灣同胞分享發展機遇，歡迎更多台胞參與大陸高質量發展，歡迎沒來過大陸的台灣青年來大陸追夢、逐夢、圓夢。

報導稱，台東縣是台灣釋迦的主要產地之一，王志輝介紹了台東縣為改善釋迦品質採取的措施，希望在解決檢驗檢疫問題後，台東釋迦能恢復輸入大陸，並表示將堅持「九二共識」，帶領台灣鄉親積極參與兩岸各領域交流合作，促進兩岸關係和平發展。