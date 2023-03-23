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陸委會：八成民眾贊成恢復部分兩岸航點與小三通中轉

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會23日公布的民調顯示，對於近期兩岸航點部分恢復、小三通客運中轉，有八成民眾贊成。記者陳政錄／攝影
陸委會23日公布的民調顯示，對於近期兩岸航點部分恢復、小三通客運中轉，有八成民眾贊成。記者陳政錄／攝影

後疫情時代兩岸交流逐漸恢復，而陸委會最新發布的民調指出，有83.7%民眾贊成政府推動兩岸健康有序交流，近期開放小三通客運中轉、兩岸直航航點部分恢復，則都有八成左右的民眾支持。

陸委會23日發布今年第一次例行民調，這份3月16日至20日進行的民調顯示，贊成政府考量疫情逐步穩定，在兼顧兩岸互動情勢及經濟等民眾需求下，逐步推動健康有序交流的民眾達83.7%；近期恢復部分兩岸空運客運航點及開放「小三通」客運中轉，則分別有79.6%、80.1%民眾支持。

對於目前兩岸交流速度，認為「剛剛好」的民眾有39.4%，認為「太快」及「太慢」的比例分別為5.6%及34.3%。而對於中國大陸政府對我政府的態度，認為「不友善」比例為70.7%，「友善」僅為12.4%；在對台灣人民態度，「不友善」比例為51.1%，「友善」比例則為33%。

對於近日的邦交國危機，民調則顯示有84.3%民眾反對中共利誘我邦交國與我斷交；另有81.7%民眾反對中共外長近期在「全國兩會」上稱台灣是其神聖領土的一部分；此外，也有85.5%民眾贊成兩岸交流應對等尊嚴及符合法令、防範中共統戰滲透。

陸委會強調，台海和平穩定需要兩岸雙方共同努力，政府會持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，穩健推動兩岸關係良性發展、維護台灣整體利益。陸委會也呼籲對岸尊重台灣民意，放棄對台脅迫統戰與分化干擾，正視兩岸互不隸屬的客觀事實，在疫後循序開展的兩岸交流往來中，務實處理兩岸事務，真正負責任地維護台海和平、增進兩岸人民福祉。

陸委會 中共 小三通

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