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3月25日起小三通開放客運中轉 最新航班資訊出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
金廈小三通4月份航班表。圖／航港局提供
金廈小三通4月份航班表。圖／航港局提供

大陸委員會日前公布3月25日起開放小三通客運中轉政策，適用旅客擴大至國人及其陸配等可搭乘及中轉，交通部航港局表示，經協調金、馬地方政府及航商依旅客需求規畫，各航線皆進行增班，金廈航線3月25日起調增為每日6個往返航班、金泉航線4月1日起調增為每周3個往返航班、馬祖小三通（福澳-琅岐、白沙-黃岐）航線4月1日起調增為每周14個往返航班。

航港局表示，大陸委員會在疫情控制並考量清明節民俗追思需求，3月25日起開放小三通客運中轉，除搭乘旅客擴大至國人及其陸配等外，各航線航班數量也因應旅客需求進行增班。3月21日邀集金、馬地方政府、小三通航商及CIQS等相關單位確認均已完成整備，將視旅客人數適時增派人力及運作量能，及協調航班安排。

航港局指出，金廈航線3月25日起調增為每日6個往返航班、金泉航線及馬祖小三通（福澳-琅岐、白沙-黃岐）航線3月份仍維持原有排班，4月1日起金泉航線調增為每周3個往返航班、馬祖小三通航線調增為每周14個往返航班，同時取消原旅客需預先向金、馬地方政府登記作業，符合資格旅客得持身份證明文件向航商購票搭乘。各航線航班表將公布於航港局官網小三通航班專區供旅客查詢。

金泉航線3至4月航班表。圖／航港局提供
金泉航線3至4月航班表。圖／航港局提供
福澳↔琅岐小三通3月25日至4月30日航班表。圖／航港局提供
福澳↔琅岐小三通3月25日至4月30日航班表。圖／航港局提供
白沙↔黃岐小三通3月25日至4月30日航班表。圖／航港局提供
白沙↔黃岐小三通3月25日至4月30日航班表。圖／航港局提供
金廈小三通3月份航班表。圖／航港局提供
金廈小三通3月份航班表。圖／航港局提供

航線 航班 馬祖

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