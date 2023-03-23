陸外長：習近平訪俄展現世界級大國領袖非凡政治智慧

大陸國家主席習近平22日結束對俄羅斯的國事訪問返回北京後，大陸國務委員兼外交部長秦剛形容，習近平此行「展現了世界級大國領袖非凡的戰略定力、政治智慧和魄力擔當」。秦剛除透露北京將積極斡旋俄烏衝突的意圖，並預告今年中國大陸的「元首外交」將會「好戲連台、精彩紛呈」。

大陸外交部官網22日深夜發布新聞稿稱，在習近平行程結束之際，秦剛向隨行記者介紹此訪情況。秦剛以16字形容習近平此行：「時機特殊、背景複雜、意涵豐富、成果豐碩」。

在這篇3,000餘字的新聞稿中，大陸外交部以相當的篇幅說明中國對於俄烏衝突的立場。秦剛說，此訪正值烏克蘭危機延宕升級，外溢效應持續顯現，大多數國家憂心忡忡，呼籲緩和緊張局勢，主張停火止戰的和平、理性聲音不斷積聚。

他指出，前不久，在中國推動和支持下，沙烏地阿拉伯和伊朗在北京成功對話，決定化干戈為玉帛，恢復兩國外交關係。「國際社會對此高度評價，稱沙伊北京對話充分表明，中國是一個公平公正、值得信任的負責任大國，期待中國為解決地區熱點問題發揮更大作用」。

秦剛表示，烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。中方近期發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，蘊含習近平針對俄烏衝突所提出的核心思想，吸納了各方合理關切，得到國際社會廣泛理解和認同。烏克蘭方面也積極評價中方推動停火止戰的努力，表示重視中烏友好關係，希同中方保持溝通。

新聞稿稱，訪問期間，習近平同俄羅斯總統普亭就烏克蘭危機進行了坦誠、深入的交流。習近平指出，歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。

根據大陸外交部這份新聞稿，俄方高度評價中方秉持客觀、公正和平衡立場，表示俄方認真研究了中方立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。俄方重申致力於盡快重啟和談，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用。

秦剛表示，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，而是政治解決危機的倡導者、勸和促談的推動者。個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談努力，甚至炮製造各種謠言謬論，攻擊抹黑中國。

秦剛說，「公道自在人心。誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。中方的主張旗幟鮮明、一以貫之，在和平與戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫」。

他強調，中國沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意致力於勸和促談，推動停火止戰，體現了中國負責任的大國擔當。這是新時代中國特色大國外交在解決國際熱點問題上的體現，符合包括俄烏在內的世界上大多數國家人民的利益和期待。