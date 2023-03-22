中俄聯合聲明反台獨 陸委會：矮化台灣不會得逞

大陸國家主席習近平訪俄，在與俄羅斯總統普亭發布聯合聲明中，提出包括「反對任何形式的『台獨』」等涉台論述。對此，陸委會22日晚間回應表示，正當世界共同關切與譴責俄羅斯發動對烏克蘭戰爭之際，北京加大與俄方合作，散布錯誤的「一中原則」等矮化台灣的政治主張，這種企圖是不會得逞的。

陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，「兩岸互不隸屬」是台海的現狀事實與台灣朝野共識。

陸委會並再次呼籲對岸放棄侵略擴張的脅迫思維行徑，以理性平等、相互尊重的態度，負責任地維護台海和平、務實改善兩岸關係。

習近平20至22日訪問俄羅斯，會後中俄發布的聯合聲明內容包括：「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措」。