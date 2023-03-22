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宋濤會見台泥董座張安平 轉達對辜嚴倬雲的問候

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國台辦主任宋濤（右三起），會見台泥集團董事長張安平一行。（取自中國台灣網）
大陸國台辦主任宋濤（右三起），會見台泥集團董事長張安平一行。（取自中國台灣網）

大陸國台辦主任宋濤21日除會見來訪的商業總會大陸經貿交流團，也會見了台泥集團董事長張安平一行。據國台辦旗下媒體「中國台灣網」，宋濤說，今年以來大陸經濟穩定回升，為台企轉型升級、紮根發展提供了重要機遇，希望台泥集團堅定信心，把握「中國式現代化」全面推進的歷史機遇，與大陸「同發展、共進步」。

報導提到，「宋濤特別請張安平轉達對已故海基會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲女士的問候。」辜嚴倬雲也是已故前台泥董事長辜成允的母親。

報導稱，宋濤歡迎張安平一行的到來，重申中共總書記習近平在中共二十大報告中強調，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

宋濤說，大陸將以習近平的重要講話作為根本遵循和行動指南，穩步推進對台各項工作。今年以來，大陸經濟運行穩定回升，為台企轉型升級、紮根發展提供了重要機遇。「希望台泥集團堅定信心，把握中國式現代化全面推進的歷史機遇，與大陸同發展、共進步。」

宋濤強調，大陸始終從維護中華民族的整體利益、根本利益出發，堅定推進祖國和平統一進程。實現兩岸人員往來正常化、常態化是兩岸同胞的共同願望，深化兩岸融合發展符合兩岸同胞共同利益。

他並向張安平喊話，希望台泥集團繼續秉持民族大義，堅守正確立場，堅決反對「台獨」，帶動更多台胞以實際行動推動兩岸關係和平發展、推進「祖國和平統一」。

據報導，張安平表示，期盼兩岸人員往來更加便捷、交流合作更加密切。台泥集團將繼續堅持「九二共識」，支持兩岸關係和平發展，積極參與兩岸經濟文化交流合作，把握大陸發展新機遇，紮根大陸實現更大發展。

中共二十大 辜嚴倬雲

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