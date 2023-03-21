東航墜機事件 為什麼「非常復雜 極為罕見」？

在東航MU5735航班墜毀事件一周年之際，中國民航局發布了《關於“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調查進展情況的通報》。這份3月20日發布的通報指出，由於這起事故“非常復雜、極為罕見”，因此調查還在進行之中。

2022年3月21日，一架東方航空波音737-800型客機，在執飛MU5735次從昆明長水機場至廣州白雲機場的航班時，於起飛64分鐘後自8900米高空快速下降，墜毀於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。飛機撞地後解體，機上123名旅客、九名機組成員全部遇難。

美聯社指出，中國航空業自上世紀90年代發生致命事故之後，其整體飛行安全已經得到大幅提升，一年前的這起客機墜毀事件是一次罕見的失敗。

中國民航局在周一發布的這份通報中強調，在事故發生後的一年時間裡，技術調查組開展了現場勘查、資料檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作，不過並未透露具體的調查發現。通報還稱，技術調查組將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關信息。

這架失事客機的機組人員在與空中管制員失聯之前，並未報告任何故障問題。在墜毀事件發生後一個月，中國民航局曾經表示，沒有發現飛機本身技術狀況、機組人員或者是天氣等外部因素方面存在任何異常。

記錄墜毀客機飛行數據的“黑匣子”被交給美國國家運輸安全委員會進行分析。目前為止沒有任何關於調查進展的信息發布。

為什麼“非常復雜、極為罕見”？

這架失事客機是波音737-800型客機，東航公司於2015年引進，在墜毀之前飛行總架次接近9000次，飛行時長18000多小時。飛機在墜毀時撞向了廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近的一處山谷，在山腰處造成了一條大約20米深的凹陷，並導致附近森林起火。

民航局之後通報稱，修復超過49000塊飛機殘骸碎片。墜機時的撞擊力十分猛烈，導致“黑匣子”最後是在地下1.5米處發現的。

南京航空航天大學民航學院副院長邵荃對官媒新華社表示，大型運輸航空事故調查的周期往往都超過一年，這主要是由於調查所面臨的技術復雜性和不確定性，很多技術疑點、難點都需要反復論證，一些關鍵結論還需要得到工程實驗的驗證支撐，這都要耗費大量時間。

不過航空航天專業資訊平台FlightGlobal的亞洲部總編華爾德隆（Greg Waldron）則對路透社表示，中國民航局在飛機失事後一年發布的這份通報之簡短程度有些不尋常。他認為其它亞洲國家通常在飛行事故發生一年之後發布的報告，都有數十頁甚至幾百頁的篇幅，而且會包含詳細的分析。

“這樣做的目的並不是追究責任，而是為了提高整個行業的安全標准”，他說。

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雖然東航MU5735墜機事件和其它所有的空難悲劇一樣，都很復雜，但是駕駛艙話音記錄器和飛行數據記錄器這兩個黑匣子都在事故發生數日之後就找到了。“來自這些設備的數據應該可以幫助詳細了解墜機時飛機和駕駛艙的具體狀況。”

中國民航局本周一發布的通報也在民眾中引起了不少質疑。有的網友評價官方的通報“說了等於沒說”；也有人諷刺道，在兩個黑匣子都找到且飛機殘骸都在地上的情況下，一年的調查仍然連個初步結論都沒有，真的是“極為罕見”。

東方航空公司是中國四大國營民用航空公司之一，在墜機事件發生之後，該公司暫時停飛了旗下全部200多架波音737-800型號的客機，不過後來又重新恢復了使用。東航方面稱，這一措施只是出於預防目的，並不意味著該型號飛機存在問題。

波音737-800是全球應用最為廣泛的客機機型之一。

（美聯社、路透社等）

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