處於保釋期 香港支聯會前主席何俊仁再度被捕

現年71歲的何俊仁曾任香港支聯會主席，前香港立法會議員。支聯會曾連續30年無間斷舉辦六四游行、維園燭光集會。

2021年，何俊仁被指控犯有“煽動顛覆國家政權罪”。次年他以健康為由獲得保釋，但他需要交出旅游證件，不得離開香港，遵守宵禁令及每周到警署報到三次，其中一項的保釋條件是“不得直接或間接以任何方式，作出任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行或行為”。

本周二（3月21日），何俊仁因涉嫌在保釋期間干擾證人，被香港警方國安處拘捕。

香港媒體報道稱，何俊仁疑似干擾的對象是民主派“35+”初選案中一名重要被告的家屬，其家屬在探監期間疑向被告“傳話”。

香港民主派2020年提出“35+公民投票初選計劃”，希望在當年的立法會選舉奪得逾半數席位。2023年2月6日，47人因“35+初選”被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪的案件開審。檢方指控民主派視爭取35+為手段，以實現五大訴求及“攬炒”，最終引致政府停擺、西方制裁中共。

民主黨共有5名成員因“35+”初選案而被控“串謀顛覆國家政權”罪。代理該案的主要代表律師行何謝韋律師行和何俊仁的關系密切。何俊仁被指干擾在押證人的家屬，以影響證人證詞。

3月9日，香港勞工組織“職工盟”前總干事鄧燕娥在港島赤柱監獄探訪服刑的丈夫李卓人時，以涉嫌"勾結境外勢力危害國家安全"罪名遭香港警方逮捕。李卓人曾擔任“職工盟”秘書長。

香港《文匯報》報道稱，鄧燕娥於2021年9月離開香港前往英國，但早前秘密回港。

香港國安法實施後的兩年多來，大批反對派人士被捕入獄，不少政治及公民組織宣布解散，成立已31年的勞工組織“職工盟”也已於2021年10月宣布解散。

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