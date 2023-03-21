快訊

喝酒誤事害貨輪撞碼頭？ 引水人5個月內第3度闖禍

恭喜憲哥！吳姍儒生了 兒子可愛模樣曝光

北醫院長邱仲峯被爆大搞婚外情 請辭全文曝光：勇於承擔責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

處於保釋期 香港支聯會前主席何俊仁再度被捕

德國之聲／ 德國之聲

現年71歲的何俊仁曾任香港支聯會主席，前香港立法會議員。支聯會曾連續30年無間斷舉辦六四游行、維園燭光集會。

2021年，何俊仁被指控犯有“煽動顛覆國家政權罪”。次年他以健康為由獲得保釋，但他需要交出旅游證件，不得離開香港，遵守宵禁令及每周到警署報到三次，其中一項的保釋條件是“不得直接或間接以任何方式，作出任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行或行為”。

本周二（3月21日），何俊仁因涉嫌在保釋期間干擾證人，被香港警方國安處拘捕。

香港媒體報道稱，何俊仁疑似干擾的對象是民主派“35+”初選案中一名重要被告的家屬，其家屬在探監期間疑向被告“傳話”。

香港民主派2020年提出“35+公民投票初選計劃”，希望在當年的立法會選舉奪得逾半數席位。2023年2月6日，47人因“35+初選”被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪的案件開審。檢方指控民主派視爭取35+為手段，以實現五大訴求及“攬炒”，最終引致政府停擺、西方制裁中共。

民主黨共有5名成員因“35+”初選案而被控“串謀顛覆國家政權”罪。代理該案的主要代表律師行何謝韋律師行和何俊仁的關系密切。何俊仁被指干擾在押證人的家屬，以影響證人證詞。

3月9日，香港勞工組織“職工盟”前總干事鄧燕娥在港島赤柱監獄探訪服刑的丈夫李卓人時，以涉嫌"勾結境外勢力危害國家安全"罪名遭香港警方逮捕。李卓人曾擔任“職工盟”秘書長。

香港《文匯報》報道稱，鄧燕娥於2021年9月離開香港前往英國，但早前秘密回港。

香港國安法實施後的兩年多來，大批反對派人士被捕入獄，不少政治及公民組織宣布解散，成立已31年的勞工組織“職工盟”也已於2021年10月宣布解散。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

罔顧專家警告 中共貿然結束清零導致數十萬人喪生

去年12月，中國驟然放寬嚴格清零措施之際，根本還沒準備好應對大量病例。當時醫院拒收救護車，火葬場晝夜不停運作，許多人因保...

東航墜機事件 為什麼「非常復雜 極為罕見」？

在東航MU5735航班墜毀事件一周年之際，中國民航局發布了《關於“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調查進展情況的通報》。這份3月20日發布的通報指出，由於這起事故“非常復雜、極為罕見”，因此調

陸外交部：歡迎宏都拉斯儘早認清國際大勢 作出正確決定

美國派出美洲事務特別顧問陶德，在20日與宏都拉斯總統卡斯楚會晤，但宏都拉斯外交部長雷伊納說，美國尊重宏都拉斯主權國家的決...

處於保釋期 香港支聯會前主席何俊仁再度被捕

現年71歲的何俊仁曾任香港支聯會主席，前香港立法會議員。支聯會曾連續30年無間斷舉辦六四游行、維園燭光集會。

大陸「日本通」吳江浩接駐日大使？陸媒：他已抵日屢新

大陸新任駐日大使一職，此前已被日媒披露將由大陸外交部部長助理吳江浩接任，而陸媒則於21日指出，吳江浩已經抵日屢新。

蔡總統出訪過境美國 陸外交部：已向美嚴正交涉

總統蔡英文將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開「民主夥伴共榮之旅」。大陸外交部發言人汪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦