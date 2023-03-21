ICC下令逮普亭 陸外交部：依國際法國家元首享管轄豁免

針對國際刑事法院（ICC）17日對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，大陸外交部發言人汪文斌表示，國際刑事法院應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免。

位於荷蘭海牙的ICC日前以俄軍從占領的烏克蘭領土強行擄走烏國兒童，重新安置到俄國家庭，觸犯戰爭罪為由，對普亭發出逮捕令。

在20日例行記者會上，有媒體就此事以及最新事態會如何影響大陸國家主席習近平對俄羅斯的訪問向汪文斌提問。

汪文斌首先重申，中方一貫主張對話談判是解決烏克蘭危機的根本出路，國際社會應為烏克蘭危機和平解決，發揮建設性作用，多做有利於勸和促談的事，多做有利於緩和降溫的事，多做有利於調解紛爭的事。

汪文斌說，「國際刑事法院應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權，善意解釋和適用國際法，避免政治化和雙重標準」。

針對習近平對俄羅斯進行的國事訪問，汪文斌表再次強調，習近平此訪是一次「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。習近平將與普亭就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關系發展注入新的動力。

汪文斌表示，中俄將在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎上，踐行真正的多邊主義，推動國際關係民主化，構建多極世界格局，完善全球治理，為世界發展進步作出貢獻。中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談，發揮建設性作用。