蘇起：習近平已構建「能打也能談」布局 第三任完成統一

兩岸關係正面臨艱難選擇，台北論壇基金會董事長、前國安會秘書長蘇起20日表示，中共總書記習近平權力集中，已構建「能打也能談」布局，基本上認為習會在第三任完成統一，「不會再拖下去」。他還說，「習近平不會以反台獨為滿足，而會直接將兩岸局勢推向統一。」

遠見．天下文化事業群20日舉辦卜睿哲（美國在台協會前理事主席）訪台高峰論壇，主題為「逆全球化台灣面臨『艱難選擇』」。在兩岸關係與人民福祉專題演講說中，蘇起做出上述表示。

蘇起首先表示，美、中、台在大政方針抉擇上，台灣現在的抉擇是「鬥」，大陸是從「和」到「鬥」，美國則是「鬥」加上「拖」。

他指出，台灣在馬政府執政時期，主軸是對大陸先和後拖，先經濟後政治，還沒有進入到「政治談判」，且評估當時習剛上台，樂見兩岸穩定，實力對比上台灣也仍有相當籌碼，可惜馬政府很快陷入政治被動。目前，蔡政府與民進黨的選擇是「鬥」，減少經貿以外民間交流，靠攏美國，2021年提出「互不隸屬」後，兩岸也不再有談或和的可能。

蘇起重申，他離開政府部門後，台灣已面臨艱難選擇，若「鬥」，面臨內部分裂、外部危險，「拖」則遲早攤牌，因此「和」是最佳選擇，但需要三步走，首先執政黨形成黨內共識，接著有跨黨共識，再來兩岸談判。在此之下，他開始推動紅藍綠交流，惟2016年蔡英文上任後遭切斷。

大陸方面，蘇起認為，隨著拜登趨硬，習也趨硬，尤其「氣球事件」後，大陸認為和已極不易，對台方面，習近平權力集中，已構建「能打也能談」的布局，如王滬寧、王毅、秦剛、何衛東、李強等操刀、談判、主打、後衛人選。

因此，蘇起說，蔡英文提出「互不隸屬」後，大陸對台整體已趨「鬥」，其中，民間敵視台灣的情緒最令人擔心，因此2022年九合一選舉後，大陸開始區隔台灣政府與人民，對政府硬、對人民軟。由於兩岸關係不容易更好，他評估，基本上「習近平會在第三任完成統一，不會再拖下去」。

蘇起認為，若2024台灣仍堅持「互不隸屬」，則大陸會對台「硬著陸」，如「九二共識」加「反台獨」則「軟著陸」。