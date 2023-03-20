陸企在中非遭襲9死2傷 陸外交部籲中國公民盡快撤離

19日，中非共和國發生一起針對中資民營企業的武裝襲擊事件，已造成中國公民9人死亡、2人重傷。大陸外交部20日回應表示，中共總書記習近平對此高度重視並作出重要指示，要求全力救治傷員，及時做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全。

大陸外交部表示，貫徹落實習近平重要指示，已第一時間啓動領事保護應急機制，24小時值守，向中非駐華使館提出交涉。中國駐中非大使緊急做中非方工作，駐中非使館工作組已火速趕往事發地點，協調各方處置後續事宜。

大陸外交部指出，當前，非洲等一些國家安全風險高，中非共和國除首都班吉以外其他地區安全風險等級均為紅色，也就是極高風險。一段時期以來，大陸外交部多次發布安全提醒，呼籲在高風險地區中國公民和企業盡快撤離，維護好自身安全。

因此，大陸外交部表示，再次提醒中國公民密切關注、高度重視外交部安全提醒，不要前往高風險地區，已在高風險地區人員盡快撤離。