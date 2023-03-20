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習近平訪俄前 普亭：本希望頓巴斯地區問題和平解決

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
俄羅斯總統普亭(右)18日訪問克里米亞慶祝俄國兼併9周年。（歐新社）
俄羅斯總統普亭(右)18日訪問克里米亞慶祝俄國兼併9周年。（歐新社）

大陸國家主席習近平今啟程訪問俄羅斯，預計會見俄羅斯總統普亭，是否推動俄烏戰事獲得「和平解決」受到關注。據陸媒引述普亭近日接受俄羅斯電視台訪問的最新說法，他原本希望能「和平解決」頓巴斯問題，但西方夥伴卻欺騙了莫斯科，向烏克蘭運送武器，並讓其為戰事做好準備。

頓巴斯地區在歷史上曾跨越俄烏邊境，如今所說的頓巴斯地區，則主要位於烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克兩個州境內。

據觀察者網報導，普亭在「俄羅斯1」電視台節目受訪時，針對軍事衝突已經升級一年有餘的頓巴斯地區，重申俄羅斯原本希望能「和平解決」頓巴斯問題，但西方夥伴卻欺騙了莫斯科，向烏克蘭運送武器，並讓其為戰事做好準備。

至於俄羅斯是否應在2014年就發起「特別軍事行動」，普亭表示，該問題不存在假設，且當時莫斯科還未在武器等方面做好準備。

對於當時的克里米亞事件，普亭還說，當時俄羅斯認為局勢將「通過絕對的和平手段」得到解決，莫斯科也「從來沒有尋求任何形式的對抗」，但克里米亞人民已經受到了民族主義者的攻擊，俄羅斯無法對此「冷眼旁觀」。

該採訪節目於3月19日播出，前一天3月18日，是所謂克里米亞地區「公投入俄」九周年，當天，普亭突然親自造訪克里米亞半島。

俄羅斯 普亭 克里米亞

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