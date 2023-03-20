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1-2月對中國大陸投資122.92億元 年減12.5％

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
投審會1-2月核准對中國大陸投資件數為51件，件數較上年同期減少31.08％；核准投（增）資金額計4.97億美元（折合新台幣122.92億元），較上年同期減少12.53％。圖／新華網
投審會1-2月核准對中國大陸投資件數為51件，件數較上年同期減少31.08％；核准投（增）資金額計4.97億美元（折合新台幣122.92億元），較上年同期減少12.53％。圖／新華網

經濟部投審會20日發布今年1-2月僑外投資、陸資投資、對外投資、對中國大陸投資統計數據。其中，對中國大陸投資方面，112年1-2月核准對中國大陸投資件數為51件，件數較上年同期減少31.08％；核准投（增）資金額計4.97億美元（折合新台幣122.92億元），較上年同期減少12.53％。

據投審會統計，112年1-2月核准僑外投資件數為336件，較上年同期增加12％；在核准金額部分，投（增）資金額計9.68億美元（折合新台幣290.49億元），較上年同期減少47.88％。

112年1-2月核准新設公司件數為190件，新設公司投資金額3,844萬美元（折合新台幣11.53億元)；另112年1-2月核准新南向國家來台投資件數為83件，較上年同期增加25.76％，投（增）資金額計2.81億美元（折合新台幣84.24億元），較上年同期增加105.34％，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來台投資方面，112年1-2月核准陸資來台投資件數為7件，較上年同期減少22.22％；投（增）資金額計1,089萬美元（折合新台幣3.27億元），較上年同期增加86.99％，主要係因112年1-2月核准香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新台幣2.75億元增加台灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,563件，核准投（增）資金額計25.77億美元（折合新台幣773.14億元）。

對外投資方面，112年1-2月核准（備）對外投資件數為73件，較上年同期減少8.75％；投（增）資金額計14.98億美元（折合新台幣449.49億元），較上年同期增加101.97％，主要係因112年1-2月核准國巨股份有限公司以7.23億歐元間接受讓取得法國施耐德電機公司（SCHNEIDER ELECTRIC）旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。

另112年1-2月核准（備）對新南向國家投資件數為25件，較上年同期增加8.70％，投（增）資金額計3.78億美元（折合新台幣113.44億元），較上年同期增加80.04％；其中投資金額較大者為新加坡、越南及印尼。

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