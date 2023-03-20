共軍黃海北部實彈射擊 一連五天

正值美韓、美日在日本海附近展開聯合軍演之際，中共解放軍也沒有閒著，據央視軍事報導，自3月20日零時至24日24時，共軍將於黃海北部部分海域進行實彈射擊。

中國海事局網站消息指出，大連海事局已發布航行警告，自3月20日零時至24日24時，黃海北部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

在此之前，中國海事局已發布過兩則航行警告，包括19日16時至26日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務，另20日的9時至16時，和21日的9時至11時，在黃海南部四點連線範圍內進行實彈射擊，均禁止駛入。

與此同時，據南韓國防部，美韓空軍19日舉行了空中聯合演習，包括南韓空軍F-35A、美國空軍F-16戰機、B-1B戰略轟炸機等共同參與。這是自上周13日起，美韓展開五年來最大規模「自由之盾（Freedom Shield）」軍演的一部份。為了反制，北韓12、14、16、19日均發射導彈。

另，日本防衛省19日表示，日本航空自衛隊戰鬥機當天也與美軍轟炸機，在日本海上空進行了聯合演習。