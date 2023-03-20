快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍黃海北部實彈射擊 一連五天

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
解放軍持續在黃海、渤海海域軍演。圖為解放軍北部戰區海軍旗下哈爾濱鑑發射砲彈。（圖／取自「北海艦隊」微信公眾號）
解放軍持續在黃海、渤海海域軍演。圖為解放軍北部戰區海軍旗下哈爾濱鑑發射砲彈。（圖／取自「北海艦隊」微信公眾號）

正值美韓、美日在日本海附近展開聯合軍演之際，中共解放軍也沒有閒著，據央視軍事報導，自3月20日零時至24日24時，共軍將於黃海北部部分海域進行實彈射擊。

中國海事局網站消息指出，大連海事局已發布航行警告，自3月20日零時至24日24時，黃海北部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

在此之前，中國海事局已發布過兩則航行警告，包括19日16時至26日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務，另20日的9時至16時，和21日的9時至11時，在黃海南部四點連線範圍內進行實彈射擊，均禁止駛入。

與此同時，據南韓國防部，美韓空軍19日舉行了空中聯合演習，包括南韓空軍F-35A、美國空軍F-16戰機、B-1B戰略轟炸機等共同參與。這是自上周13日起，美韓展開五年來最大規模「自由之盾（Freedom Shield）」軍演的一部份。為了反制，北韓12、14、16、19日均發射導彈。

另，日本防衛省19日表示，日本航空自衛隊戰鬥機當天也與美軍轟炸機，在日本海上空進行了聯合演習。

延伸閱讀

建國眷村每棟眷舍修建都得獎 這3棟再獲台灣景觀大獎

空軍上士酒後咆哮罵「廢物警察」 不滿遭記大過打官司結果曝光

回應邱國正 陸外交部：堅定措施捍衛主權領土完整

美軍售我戰機飛彈 揭仲：增加國軍跨海打擊能力

相關新聞

蘇起：習近平已構建「能打也能談」布局 第三任完成統一

兩岸關係正面臨艱難選擇，台北論壇基金會董事長、前國安會秘書長蘇起20日表示，中共總書記習近平權力集中，已構建「能打也能談...

胡錫進：日澳買戰斧飛彈包圍中國 將被解放軍「打出屎來」

日本、澳洲將各自購買數百枚戰斧巡航飛彈對抗中國。大陸媒體人胡錫進稱，美國的戰斧飛彈正在「包圍」中國，但中國不怕，中國可以...

中非礦場襲擊9名公民喪生 中國外交部要求嚴逞兇手

中非共和國一處中資金礦發生襲擊事件，已知造成9名中國人死亡。中國外交部回應稱習近平「高度重視」，要求中非全力救治傷患，做...

習近平訪俄羅斯前發文：烏克蘭危機定能解決

中國國家主席習近平20日啟程訪問俄羅斯，20日在俄羅斯媒體發表署名文章指出，去年俄烏衝突以來，他已就烏克蘭危機相繼提出多...

中非共和國金礦遭武裝分子襲擊 中國公民9死2傷

中非共和國（Central African Republic）班巴里市市長19日表示，中部地區一處由中資企業營運的金礦廠...

日媒引述美消息：中國製彈藥被用在烏克蘭

在中國國家主席習近平訪俄之前，美國官員證實中國彈藥在烏克蘭被使用，並說，若確定是由北京提供，華盛頓將採取措施。儘管習近平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦