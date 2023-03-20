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習近平訪俄前發文：定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平今日將啟程前往俄羅斯進行為期三天的國事訪問。圖為習近平與俄羅斯總統2022年2月4日在北京舉行的會談。（路透）
大陸國家主席習近平今日將啟程前往俄羅斯進行為期三天的國事訪問。圖為習近平與俄羅斯總統2022年2月4日在北京舉行的會談。（路透）

大陸國家主席習近平在即將啟程訪問俄羅斯之際，20日在俄羅斯媒體發表署名文章指出，去年俄烏衝突以來，他已就烏克蘭危機相繼提出多項主張。習近平強調，「只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑」。

習近平此次訪俄是他第三度出任大陸國家主席後首度出訪。據央視新聞報導，習近平20日在《俄羅斯報》和俄新社網站發表題為《踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章》的署名文章。習近平在文章中稱，10年前，他當選中國國家主席後，俄羅斯是他訪問的首個國家。10年來，他八次到訪俄羅斯，每次都「乘興而來，滿載而歸」。

習近平在文章中還提及他與俄羅斯總統普亭的密切關係。文章提到，這些年來，他與普亭保持密切工作聯繫，在雙邊和國際場合先後40次會晤，「為兩國關係和各領域合作擘畫藍圖，就共同關心的重大國際和地區問題及時溝通對表，為雙邊關係持續健康穩定發展牢牢定向把舵」。

對於此次對俄羅斯進行的國事訪問，習近平形容，「是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。他期待同普亭一道，共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。

針對當前國際情勢，習近平表示，當今世界正處於「百年未有之大變局」。傳統與非傳統安全挑戰錯綜交織，霸權、霸道、霸凌行徑危害深重，世界經濟復甦道阻且長。國際社會憂心忡忡，亟盼驅散危機的合作良方。

習近平在文章中不點名批判美國稱，「世界上不存在高人一等的國家，不存在放之四海而皆準的國家治理模式，不存在由某個國家說了算的國際秩序。」

就俄烏衝突問題，習近平指出，去年以來，烏克蘭危機全面升級。中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

習近平表示，對於俄烏衝突他相繼提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產業鏈、供應鏈穩定等，這成為中方處理烏克蘭危機的根本遵循。

他還提到北京當局上個月發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。習近平稱，這份文件「吸納了各方合理關切，體現了國際社會在烏克蘭危機問題上的最大公約數，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮了建設性作用」。

習近平強調，「複雜問題沒有簡單解決辦法。我們相信，只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑，找到實現世界持久和平、普遍安全的光明大道」。

習近平 烏克蘭 俄羅斯

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