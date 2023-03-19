中柬「金龍-2023」軍演明登場 今首次海上協同演練

中柬兩軍將於3月20日至4月8日，在柬埔寨及其海域舉行「金龍-2023」聯合軍演，共軍參演部隊已於15日在廣東湛江某軍港碼頭舉行出征儀式。據共軍南部戰區19日指出，正投送參加聯合軍演的海軍登陸艦，已於該日和柬埔寨王家軍海軍兩艘巡邏艇，進行了一場海上協同航行與通信演練。

據共軍南部戰區指出，19日上午，正在投送參加中柬「金龍-2023」聯演中方參演部隊的南部戰區海軍某登陸艦支隊井岡山艦，與柬埔寨王家軍海軍兩艘巡邏艇，在柬埔寨海域進行了一場海上協同航行與通信演練。

這是中柬兩軍首次開展海上協同演練。共軍南部戰區稱，上午7時許，經過近100個小時、約1300海里的航行，剛抵達柬埔寨海域的井岡山艦，首先與柬王家軍海軍兩艘巡邏艇進行了海上匯合與識別，接著三艘艦艇相互配合，完成隊形轉換訓練、通信演練。

解放軍報稱，這是中柬「金龍」系列演習的第5次聯演，雙方參演兵力共3,000多人，中方參演裝備還有輪式車輛和各型軍械、掃雷排爆、防疫等裝備300多台（套）。