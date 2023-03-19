聽新聞
test
0:00 / 0:00

中柬「金龍-2023」軍演明登場 今首次海上協同演練

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
將展開聯合軍演的中柬兩軍軍艦，今日完成海上協同演練。取自共軍南部戰區
將展開聯合軍演的中柬兩軍軍艦，今日完成海上協同演練。取自共軍南部戰區

中柬兩軍將於3月20日至4月8日，在柬埔寨及其海域舉行「金龍-2023」聯合軍演共軍參演部隊已於15日在廣東湛江某軍港碼頭舉行出征儀式。據共軍南部戰區19日指出，正投送參加聯合軍演的海軍登陸艦，已於該日和柬埔寨王家軍海軍兩艘巡邏艇，進行了一場海上協同航行與通信演練。

據共軍南部戰區指出，19日上午，正在投送參加中柬「金龍-2023」聯演中方參演部隊的南部戰區海軍某登陸艦支隊井岡山艦，與柬埔寨王家軍海軍兩艘巡邏艇，在柬埔寨海域進行了一場海上協同航行與通信演練。

這是中柬兩軍首次開展海上協同演練。共軍南部戰區稱，上午7時許，經過近100個小時、約1300海里的航行，剛抵達柬埔寨海域的井岡山艦，首先與柬王家軍海軍兩艘巡邏艇進行了海上匯合與識別，接著三艘艦艇相互配合，完成隊形轉換訓練、通信演練。

解放軍報稱，這是中柬「金龍」系列演習的第5次聯演，雙方參演兵力共3,000多人，中方參演裝備還有輪式車輛和各型軍械、掃雷排爆、防疫等裝備300多台（套）。

柬埔寨 共軍 軍演

延伸閱讀

敦睦艦隊停泊基隆港！議長童子瑋率隊登艦致敬 要做海軍後盾

敦睦遠航訓練支隊停泊基隆港參觀爆人潮 明天還有一天

高薪騙國人赴柬埔寨囚禁毆打 檢起訴4人、主嫌仍在逃

海軍敦睦艦隊抵台中港 開放民眾登艦參觀

相關新聞

陸客訪港單日破10萬 創通關新高

隨著邊境管制鬆綁，中國大陸民眾外出旅遊需求正快速上升。據香港政府入境事務處昨公布數據顯示，在剛結束的周六（三月十八日），...

胡錫進：日澳買戰斧飛彈包圍中國 將被解放軍「打出屎來」

日本、澳洲將各自購買數百枚戰斧巡航飛彈對抗中國。大陸媒體人胡錫進稱，美國的戰斧飛彈正在「包圍」中國，但中國不怕，中國可以...

中共官場「福建幫」崛起 是閩人能幹或用人唯親？

3月中，大陸「全國兩會」落幕，官媒宣布鄭柵潔成為大陸國家發改委主任，這是他8年來8度調升職務，可謂是「搭直升機」升上國務院最重要部委位子。不僅是他，在大陸省、部級官員中，福建籍的占了大半江山。在短短10年內，閩籍官員宛如毛澤東當年提拔「上過窰洞」的幹部一樣，具有神祕的紅色血統，成為升官的保證。

不只是戰略夥伴！中俄經貿關係緊密 2022雙邊貿易額創紀錄

國際衝突未歇，使中俄關係更加緊密，不只在戰略領域，經貿領域往來也持續升溫。據官方統計，2022年兩國雙邊貿易額達1902...

中柬「金龍-2023」軍演明登場 今首次海上協同演練

中柬兩軍將於3月20日至4月8日，在柬埔寨及其海域舉行「金龍-2023」聯合軍演，共軍參演部隊已於15日在廣東湛江某軍港...

切斷台灣的海底電纜 會是「武統」第一步嗎？

專家和官員表示，台灣正在努力保護自己與外界的通信，防止其受到中國大陸的攻擊。但是即使在和平時期，也很難做到快速修復關鍵的海底網絡電纜，並且缺乏合適的衛星備份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦