切斷台灣的海底電纜 會是「武統」第一步嗎？

專家和官員表示，台灣正在努力保護自己與外界的通信，防止其受到中國大陸的攻擊。但是即使在和平時期，也很難做到快速修復關鍵的海底網絡電纜，並且缺乏合適的衛星備份。

從未放棄使用「武統」手段的中國，已經加大了對於台灣的軍事和政治施壓，以迫使這個民主治理的島嶼接受其主權要求。

我們在參考借鑑澤倫斯基

烏克蘭戰爭使得台灣加強安全的努力多了新的緊迫感，尤其是面對中國的數字攻擊，或是針對14條連接台灣與國際互聯網的電纜的破壞企圖。

「對內和對外的戰略性通信（的安全性），是令我們夜不能寐的問題。尤其在烏克蘭戰爭爆發之後」，台灣智庫國防安全研究所的分析師曾怡碩這樣分析道。

台灣已經選擇了近地軌道衛星作為解決方案，並且啟動了一項為期兩年的試驗計劃，以依靠國際衛星提供商來增強互聯網服務。

台灣網路資訊中心的執行長黃勝雄表示，台灣的衛星總帶寬大約是海底電纜可提供網絡帶寬的0.02%。他指出，台灣一直難以吸引國際衛星公司的興趣，因為嚴格的所有權規定使得外國投資的股份被限制在最高49%，這會使得相關投資缺乏吸引力。

「這樣（外國公司）就沒有什麼動力」，黃勝雄說，「必須要改變規定」。

防務專家指出，雖然烏克蘭使用馬斯克旗下衛星公司星鏈（Starlink）的案例可以給台灣一些借鑑，但是依賴於和中國有著利益關系的商業主體，則非常令人擔憂。

「我們並不確定馬斯克對於中國的市場是否更加重視」，曾怡碩分析道，「我們不能把所有雞蛋都放在一個籃子裡」。

台灣目前不擁有任何的星鏈終端，對於路透社發出的相關置評請求，SpaceX公司也沒有作出回覆。

據一位台灣政府高官和另一位熟悉政府相關事務的知情人士透露，台灣也在加強包括總統在內的高層指揮人員在戰時通訊渠道的彈性。

「我們在參考借鑑澤倫斯基」，一位台灣高級安全事務官員提到了烏克蘭總統在社交媒體上的活躍度。

台灣數位發展部此前在一份聲明中指出，將會優先考慮台灣近海島嶼進行衛星試驗計劃，並將在今年年底之前進一步增加與離島之間的微波通信帶寬。對於海底電纜以及相關修復的事宜，該部未發表評論。

確保海底電纜的安全

今年2月，台灣控制的馬祖島由於兩根海底電纜被切斷，導致居住在那裡的1萬4前民眾處於斷網狀態。這一事件使得台灣在這方面的脆弱性成為關注焦點。

台灣當局表示，初步調查顯示，是一艘大陸漁船和一艘貨輪導致了海底電纜斷線，但是也沒有證據顯示，這是北京方面蓄意破壞電纜。中國國台辦方面沒有立即回覆相關的置評請求。

馬祖斷網之後，中華電信啟動了備用的微波系統，但也只能恢復到海底電纜所能提供帶寬的5%左右。

本月，政府對相關系統進行了升級，馬祖島的網速得到明顯改善。但是由於電纜維修船很少，所以當地居民要等到4月下旬才能完全恢復上網。

一位熟悉安全事務的台灣高級官員表示，海底電纜的脆弱性長期以來都是國家安全隱患，但是對這一問題的解決卻始終收效甚微，這是「荒謬的」。這位拒絕透露姓名的官員說：「我們甚至無法自己修好海底電纜」。

民進黨連江縣（馬祖）黨部主任委員李問將2月份的斷網事件成為對台灣的警示。「今天馬祖的海底電纜斷了，如果有一天台灣14條與外界聯繫的海底電纜全部斷了，我們該怎麼辦？我們做好充分準備了嗎」？

專家指出，在武力攻台的情況下，中國可能會在全面展開攻勢之前，先將台灣的海底電纜或者電纜登陸站作為打擊目標。因為此舉可能制造恐慌，使島內的商業活動陷入癱瘓，並幫助北京獲得對於國際話語權的控制。

中國國台辦未回覆路透社的相關置評請求。

台灣軍方早已經開始准備後備計劃，包括用於台灣內部通訊的光纖網絡，衛星、高頻無線電以及微波系統等。

黃勝雄指出，無論如何平民都會受到嚴重影響。當局正在加強台灣海底電纜的四個接入點，並頻繁地模擬戰時演習。

「在緊急情況下，人們都會希望獲取信息」，台灣國家政策研究基金會的軍事專家揭仲指出，「如果人們不能獲得信息，那麼恐慌的情緒就會蔓延」。

黃勝雄還表示，切斷通訊和制造混亂不會是破壞電纜所帶來的全部軍事影響。在這種情況下，台灣會非常難以作出反應，因為侵略者通常不會用這樣的行動來證明全面進攻的合法性。

「所以（中國採取的）第一步--99%的可能性會是切斷我們的海底電纜」，黃勝雄說。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】