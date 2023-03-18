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陸前財長樓繼偉：條件成熟時 將允許外資金融機構在陸上市

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸前財政部部長樓繼偉18日表示，在「條件成熟時」，中國大陸將允許外資金融機構在大陸資本市場公開上市。（圖／取自新浪財經）
大陸前財政部部長樓繼偉18日表示，在「條件成熟時」，中國大陸將允許外資金融機構在大陸資本市場公開上市。（圖／取自新浪財經）

大陸前財政部部長樓繼偉18日表示，中國金融業正在實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，在「條件成熟時」，將允許外資金融機構在中國資本市場公開上市。

樓繼偉18日在北京舉行的全球資產管理論壇上指出，金融業開放是中國對外開放的重要組成部分，自開放至今，外資機構已成為中國金融體系不可或缺的組成部分。

他說，在銀行業、保險業、證券業、資管領域以及評級、支付領域都有外商獨資公司或在華獨立實體、中外合資公司。而且，外資機構發揮自身特色優勢，為中國金融市場帶來經驗和活力。

樓繼偉還表示，中國政府將堅定不移地擴大高水準金融開放，一是實行更加積極主動的開放戰略；二是致力於營造優質的政策環境和營商環境，包括要加強內外資平等、要加強與國際規則銜接、要加強對海外高水準人才引進、要完善金融機構母子公司跨境往來規則等。

在同一場活動中，界面新聞援引銀保監會副主席曹宇指出，擴大金融業對外開放是建設中國式現代化的必然要求，是中國經濟高品質發展的需要，是中國金融業自身發展的需要，也是構建新發展格局的需要。

樓繼偉亦就矽谷銀行破產事件發表看法，他表示，中國政府高度重視防範和化解系統性風險，正在進一步完善金融監管，包括新設立國家金融監管局，調整和優化監管機構設置與職能定位。

他表示，中國政府也將繼續與各國金融監管機構合作，共同防範化解全球金融系統性風險，維護全球金融市場的穩定與繁榮。

外資 矽谷銀行 北京

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