大陸「黨政機構改革方案」出爐 黨將控管一切？

新華社3月16日報導，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，要求各級各地貫徹落實。

文件強調，深化黨和國家機構改革，「必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向。」

今年2月中共二十屆二中全會審議通過的這份改革方案，在3月初的人大會議上進行了審議，並公布了部分內容。

中央部委直控金融、科技、社會

此次印發的全文，與之前公布的方案要點相比，新增內容包括組建中央社會工作部，負責統籌指導信訪工作，統一領導國家信訪局，後者調整為國務院直屬機構。此外，中央社會工作部劃入民政部的指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、「擬訂社會工作政策等職責，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設」。

曾經流傳一時的所謂成立整合公安、國安以至社會組織管理等功能的「中央內務委員會」一說，並沒有在機構改革方案中出現。

另一個引起注意的新內容是，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。這旨在貫徹「一國兩制」方針、「落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉」。

有分析認為，港澳辦由國務院機構改為中央直屬機構，是一種「升格擴權」，實質是方便黨中央掌握香港的「全面管治權」。時事評論員程翔對法國國際廣播電台指出，這次改革亦可令北京繞過《基本法》的限制來插手香港事務，因為基本法規定中央人民政府所屬各級部門不得干預香港自行管理的事務，但這一規定並不適用於黨的系統。

金融領域是此次機構改革的重點，將組建中央金融委員會和中央金融工作委員會。前者「負責金融穩定和發展的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實，研究審議金融領域重大政策、重大問題等」，不再保留國務院金融穩定發展委員會。

加上此前方案已公布的建立國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，表明北京對加大金融市場監管的重視。台灣致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠上周對中央社表示，這波改革將金融管理監督權進一步地收歸國家，也將金融管理職責重新劃分。

中共成為「廣義政府」

這是中國繼2018的機構改革後，又一次重大機構調整。香港01發表署名評論指出，經過兩次力度很大的改革，「重塑了過去四十年以來的黨政關係和國家政治權力架構，中國共產黨的事權得以大幅強化」。「黨的領導」從主要負責宏觀戰略、宏觀政策、軍隊、人事、宣傳、政法、統戰等工作，越來越多進入具體的政策和事務，如今體現在強化對於外交、安全、司法、新聞出版電影和港澳、金融、科技、社會等領域的事權。

作者認為，此次改革之後中國共產黨將進一步走向前台，成為廣義政府，國務院則更加明顯地向執行機構、經濟民生機構轉變，黨政融合、黨政一體化的特點更為突出。

新加坡《亞洲新聞》也曾指出，新的改革將進一步削弱政府和國務院在決策中的重要性。國務院的職權更多轉移至黨中央，這被認為是向鄧小平「改革開放」之前高度集權的黨國集權模式的倒退。

《華爾街日報》上周也就機構改革分析指出，中國國家主席習近平強化了對共產黨的控制之後，正試圖透過全面改革官僚機構，提升其國家科技和金融實力，以因應與西方日益加劇的競爭關係。

（綜合報導）

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