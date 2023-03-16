陸國防部：解放軍不為台獨分裂活動「留下任何空間」

針對美國近期再度軍售台灣等議題，大陸國防部發言人譚克非16日在例行記者會上表示，中共解放軍堅決捍衛國家主權和領土完整，不為台獨分裂活動留下任何空間。

在記者會上被問及，最近一段時間，美國會議員、國防部官員接連赴台，美方還批准新一輪對台軍售，加大對台軍事協訓等問題，譚克非重申，「台灣是中國的台灣，是全中國人民的台灣」。

他指出，當前台海局勢持續緊張，其根源在於民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，執意站到中華民族根本利益的對立面。

譚克非說，「兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。針對外部勢力干涉和台獨分裂活動，中共解放軍開展有關軍事行動，天經地義、理所當然。」

他表示，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事勾連，堅決反對美方以任何形式升級美台實質關係。

譚克非敦促美方放棄「以台制華」圖謀，停止在台灣問題上「切香腸」、搞突破。他強調，「反獨促統，台灣當歸」。對於民進黨當局任何分裂祖國的行徑，對於外部勢力任何干涉挑釁，解放軍嚴陣以待，堅決捍衛國家主權和領土完整。