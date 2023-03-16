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小三通中轉要來了 陸委會下午將宣布具體規劃

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會16日下午將宣布小三通中轉的具體規劃。圖為馬祖小三通售票櫃台。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會16日下午將宣布小三通中轉的具體規劃。圖為馬祖小三通售票櫃台。（圖／聯合報系資料照片）

小三通復航以來，由於政府僅限金馬民眾與當地陸配搭乘，「中轉」問題受到社會關注，而陸委會16日下午將宣布開放「小三通」客運中轉具體規劃。

小三通是兩岸民眾重要往來管道之一，據陸委會統計，2019年小三通往來達202萬7,570人次，是2011年以來的新高；不過新冠疫情爆發後，2020年1月連江、金門縣政府向中央的申請與建議中斷小三通客運，2020年2月10日起實施「暫停措施」，直至2023年1月7日方以「金馬地區民眾春節交通專案」復航。

不過復航僅限金馬民眾與當地陸配搭乘，由金馬地方政府負責造冊及管控。陸委會2月4日宣布行政院已核可「金馬地區民眾春節交通專案」後續常態化執行，自2月7日起開始，雖然船班有所增加，但對搭乘旅客的身分仍限制僅金馬地區陸配與民眾，並不開放台生、台商、台灣本島陸配等身分旅客中轉。

陸委會日前公布的統計顯示，自2月7日起常態化實施以來，截至3月9日，金門小三通客運，雙方船舶合計往返39班（金廈航線31班、金泉航線8班），合計載運5,869人次， 平均載客率25％；馬祖小三通客運，雙方船舶合計往返15班（福澳琅岐航線9班、白沙黃岐航線6班），合計載運658人次，平均載客率15％。

陸委會此前已經表示，已確定在清明節前開放「小三通」客運中轉，將於本周公布細節。

小三通 馬祖 陸委會

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