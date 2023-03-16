中國海警稱，驅離釣魚台水域的日本遊艇和巡視船

中國海警局新聞發言人甘羽15晚發布消息表示，3月15日，中國海警艦艇進入釣魚島（釣魚台）領海進行正常維權巡航，這是我（中國）捍衛國家主權和海洋權益的例行性舉措，是對日方1艘遊艇和數艘巡視船侵入我領海的有力反制。

他說，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，日方的不實言論和相關報道嚴重歪曲歷史事實。奉勸日方正視歷史、尊重事實，多做有利於改善中日關係的事。

日本共同社則稱，15日上午9點前後，中國海警局2艘船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊的日本領海。海警船跟隨1艘日本小船航行。下午，2艘海警船均駛出了領海。中國公務船上次駛入尖閣周邊領海是2月24日，此次為今年第四天。

共同社報導引述第11管區海上保安總部（那霸）稱，巡邏船發出了要求駛離領海的警告。15日下午3點50分前後起，海警船陸續駛入領海外側的毗連區。2艘船跟隨日本的1艘小船航行，在領海內行駛了約6小時50分鐘。

在領海外側的毗連區，另外2艘海警船在3月15日上午至當天傍晚航行，其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。在尖閣周邊，已連續49天發現中國公務船。

今年1月30日中國海警局新聞發言人甘羽表示，當日「新世丸」號等5艘船隻非法進入我（中國）釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

近年大陸海警船頻繁巡邏釣魚台周遭水域，日本方面於2022年年底統計，2022年全年，中國海警船有334天在相關海域航行，不僅連續3年逾300天，也改寫2020年333天紀錄再創新高。