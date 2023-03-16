南寧、桂林機場 恢復過境免簽

每年的3月15日是「國際消費者權益日」，為維護消費者權益，大陸中央電視台在1991年3月15日首次推出現場直播「3·15國際消費者權益日消費者之友專題晚會」，簡稱「3·15晚會」。自開播以來的這30多年，晚會揭穿了無數的消費騙局、陷阱和黑幕以及假冒偽劣商品，但迄今依舊有著豐富新聞題材可供央視每年「3·15晚會」播出。

2023-03-16 01:00