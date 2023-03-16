南寧、桂林機場 恢復過境免簽
根據廣西出入境邊防檢查總站14日介紹，廣西將支持航空口岸恢復、新增、加密國際客運航線，實行7×24小時通關保障模式，恢復執行南寧機場24小時、桂林機場72小時過境免簽政策。
中新社報導，為助力西部陸海新通道建設，深化面向東協開放合作，《廣西出入境邊防檢查總站暢通關促開放助發展十四項措施》日前發布實施。
《措施》提出，廣西支持南寧機場口岸恢復、新增、加密國際貨運航線，並將實行國際貨機專區驗放、專勤保障，開設重點國際貨機綠色通道，對經停連飛的航班優化查驗的手續，保障國際貨機高效通關，助推南寧國際航空貨郵吞吐量跨越增長。
《措施》提出，為保障外貿穩增長，廣西將對重點口岸、碼頭泊位優化開放驗收方式，加快對外開放進程；推動智慧口岸建設，擴大車輛快捷通關系統應用範圍；逐步恢復邊境口岸客貨運通關，支持符合規範、具備條件的邊民通道加快恢復貨運功能。
同時，廣西將支持口岸延時通關、節假日正常通關，為跨境貨運車輛開設了快速通道，提升邊境貿易的流量。
為打造北部灣國際門戶港，廣西將在海港口岸常態化推行國際船舶邊檢手續「全天辦」、預檢辦證「免單證」、燃油加註「免靠港」等便利舉措，實行運輸重要外貿商品國際航行船舶到港即可作業，促進航運企業快捷高效通關。
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